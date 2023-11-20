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"Ради Крыма". Капитан ВСУ сделал шокирующее признание
"Ради Крыма". Капитан ВСУ сделал шокирующее признание - РИА Новости, 20.11.2023
"Ради Крыма". Капитан ВСУ сделал шокирующее признание
Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса, заявил экс-министра финансов Украины и капитан ВСУ Владимир Омелян в интервью изданию Guardian. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:16
2023-11-20T11:16
2023-11-20T11:17
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса, заявил экс-министра финансов Украины и капитан ВСУ Владимир Омелян в интервью изданию Guardian."Если мы готовы послать еще 300 тысяч или 500 тысяч украинских солдат на захват Крыма и освобождение Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с запада, то мы можем это сделать. Но я не вижу еще 500 тысяч человек, готовых погибнуть", — указал военный.По его словам, Украины могла бы пойти на переговоры с Россией ради прекращения огня, но только с целью дальнейшего вступления в НАТО и усиления своей армии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Омелян, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
"Ради Крыма". Капитан ВСУ сделал шокирующее признание
Капитан ВСУ Омелян: украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса