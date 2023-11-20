https://ria.ru/20231120/priznanie-1910517013.html

"Ради Крыма". Капитан ВСУ сделал шокирующее признание

"Ради Крыма". Капитан ВСУ сделал шокирующее признание - РИА Новости, 20.11.2023

"Ради Крыма". Капитан ВСУ сделал шокирующее признание

Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса, заявил экс-министра финансов Украины и капитан ВСУ Владимир Омелян в интервью изданию Guardian. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:16

2023-11-20T11:16

2023-11-20T11:17

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса, заявил экс-министра финансов Украины и капитан ВСУ Владимир Омелян в интервью изданию Guardian."Если мы готовы послать еще 300 тысяч или 500 тысяч украинских солдат на захват Крыма и освобождение Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с запада, то мы можем это сделать. Но я не вижу еще 500 тысяч человек, готовых погибнуть", — указал военный.По его словам, Украины могла бы пойти на переговоры с Россией ради прекращения огня, но только с целью дальнейшего вступления в НАТО и усиления своей армии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231120/uzhas-1910493478.html

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в мире, украина, россия, москва, владимир омелян, вооруженные силы украины, нато, политика