https://ria.ru/20231120/priznanie-1910503454.html

"У них преимущество": в США признали неприятную правду о России

"У них преимущество": в США признали неприятную правду о России - РИА Новости, 20.11.2023

"У них преимущество": в США признали неприятную правду о России

Вооруженные силы Украины не имеют никаких шансов выстоять против России и ее военно-промышленного комплекса, заявил в эфире канала CNN американский эксперт по... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:10

2023-11-20T10:10

2023-11-20T10:10

россия

украина

валерий залужный

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не имеют никаких шансов выстоять против России и ее военно-промышленного комплекса, заявил в эфире канала CNN американский эксперт по международной политике Фарид Закария."Мощная промышленность России производит все виды оружия: от боеприпасов до дронов. У нее более развитая экономика и больше население, это дает преимущество", — отметил он.Закария подчеркнул, что без военной и финансовой помощи Запада ВСУ обречены на поражение.Ранее провал Украины признавал главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html

https://ria.ru/20231120/otnosheniya-1910493177.html

россия

украина

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россия, украина, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины