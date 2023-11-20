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"У них преимущество": в США признали неприятную правду о России - РИА Новости, 20.11.2023
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10:10 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/priznanie-1910503454.html
"У них преимущество": в США признали неприятную правду о России
"У них преимущество": в США признали неприятную правду о России - РИА Новости, 20.11.2023
"У них преимущество": в США признали неприятную правду о России
Вооруженные силы Украины не имеют никаких шансов выстоять против России и ее военно-промышленного комплекса, заявил в эфире канала CNN американский эксперт по... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:10
2023-11-20T10:10
россия
украина
валерий залужный
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не имеют никаких шансов выстоять против России и ее военно-промышленного комплекса, заявил в эфире канала CNN американский эксперт по международной политике Фарид Закария.&quot;Мощная промышленность России производит все виды оружия: от боеприпасов до дронов. У нее более развитая экономика и больше население, это дает преимущество&quot;, — отметил он.Закария подчеркнул, что без военной и финансовой помощи Запада ВСУ обречены на поражение.Ранее провал Украины признавал главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html
https://ria.ru/20231120/otnosheniya-1910493177.html
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россия, украина, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Валерий Залужный, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"У них преимущество": в США признали неприятную правду о России

Закария: ВСУ бессильны против российской армии и оружия

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не имеют никаких шансов выстоять против России и ее военно-промышленного комплекса, заявил в эфире канала CNN американский эксперт по международной политике Фарид Закария.
«

"Мощная промышленность России производит все виды оружия: от боеприпасов до дронов. У нее более развитая экономика и больше население, это дает преимущество", — отметил он.

Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
"Это уже слишком": в ВСУ пришли в ярость от действий наемников
Вчера, 09:28
Закария подчеркнул, что без военной и финансовой помощи Запада ВСУ обречены на поражение.
Ранее провал Украины признавал главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Будет лучше": в США сделали неожиданное заявление о России и Илоне Маске
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РоссияУкраинаВалерий ЗалужныйДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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