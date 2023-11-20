https://ria.ru/20231120/premiya-1910663859.html

Стали известны победители премии PROESTATE&TOBY Awards 2023

Стали известны победители премии PROESTATE&TOBY Awards 2023 - РИА Новости, 20.11.2023

Стали известны победители премии PROESTATE&TOBY Awards 2023

Торжественная церемония награждения победителей международной премии PROESTATE&TOBY Awards 2023 состоялась 16 ноября. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:49

2023-11-20T19:49

2023-11-20T19:49

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МОСКВА, 20 ноя – Организационный комитет PROESTATE&TOBY Awards. Торжественная церемония награждения победителей международной премии PROESTATE&TOBY Awards 2023 состоялась 16 ноября. Мероприятие прошло в формате "Night of chocolate". Неформальное общение в кругу лидеров рынка, увлекательная программа, элегантные интерьеры и интрига перед вручением наград сделали этот вечер особенным. Победителей PROESTATE & TOBY Awards определяли в ходе двух этапов голосования жюри, куда вошли 180 экспертов – первые лица компаний-лидеров отрасли, профессиональных и общественных объединений, органов власти, ведущих СМИ. Голосование проходило при наблюдении независимого консультанта – ДОМ.РФ, обеспечивающего прозрачность и объективность процесса выбора победителей. В 2023 году на Премию было подано 217 заявок из 35 городов России. Финалистами стали 167 компаний. Золотые награды были вручены победителям в 60 номинациях. Также 15-16 ноября в рамках церемонии награждения состоялись проперти-туры по самым инновационным и интересным коммерческим и жилым проектам Москвы. 15 ноября участники посетили гастроквартал "ТРИ ВОКЗАЛА. ДЕПО", бизнес-центр "САДЫ ЭТРЕТА" от WEST WIND GROUP, премиальный бизнес-центр класса А TOWER D в составе офисного квартала STONETOWERS и коворкинг SOK Сити. Тур по жилым объектам прошел 16 ноября, побывали в квартале бизнес-класса СИМВОЛ от Донстрой, в премиальном проекте от компании "Пионер" High life, в жилом комплексе INDY TOWERS от Группы Аквилон и в премиальном жилом проекте Sidney Prime от ГК ФСК. Победителей определяли в нескольких блоках номинаций: "Жилая недвижимость", "Проекты комплексного развития территорий", "Загородная недвижимость", "Коммерческая недвижимость", "Общественные, рекреационные, креативные пространства", "RENEWAL", "PROPTECH", "Новые возможности", а также в специальных номинациях. С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы