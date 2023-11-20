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В Черкассах заблокировали входы в больницу, куда привезли избитых верующих - РИА Новости, 20.11.2023
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12:47 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/pravoslavie-1910543827.html
В Черкассах заблокировали входы в больницу, куда привезли избитых верующих
В Черкассах заблокировали входы в больницу, куда привезли избитых верующих - РИА Новости, 20.11.2023
В Черкассах заблокировали входы в больницу, куда привезли избитых верующих
Полиция в Черкассах заблокировала входы в городской больнице, куда ранее в понедельник были доставлены священники, избитые во время захвата монастыря Рождества... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:47
2023-11-20T12:47
черкассы
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украина
россия
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Полиция в Черкассах заблокировала входы в городской больнице, куда ранее в понедельник были доставлены священники, избитые во время захвата монастыря Рождества Богородицы сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Союз православных журналистов ранее сообщал, что сторонники ПЦУ пытаются силой захватить монастырь Рождества Богородицы канонической УПЦ в Черкассах. Раскольники начали избивать верующих у храма. Утверждается, что священнику монастыря иерею Сергию Пащенко "рейдеры сломали нижнюю челюсть". "Все входы в третью городскую больницу, где находятся верующие, жестоко избитые рейдерами во время захвата монастыря, заблокированы представителями "Нацкорпуса". Они не пускают в помещение даже врачей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ. В настоящее время, по данным УПЦ, в монастыре находятся 150 человек в военной форме. Четверо верующих получили телесные повреждения. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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черкассы, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, россия
Черкассы, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Россия
В Черкассах заблокировали входы в больницу, куда привезли избитых верующих

В Черкассах полиция заблокировала входы в больницу, куда привезли верующих

© РИА Новости / Виталий Залесский | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Виталий Залесский
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Полиция в Черкассах заблокировала входы в городской больнице, куда ранее в понедельник были доставлены священники, избитые во время захвата монастыря Рождества Богородицы сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).
Союз православных журналистов ранее сообщал, что сторонники ПЦУ пытаются силой захватить монастырь Рождества Богородицы канонической УПЦ в Черкассах. Раскольники начали избивать верующих у храма. Утверждается, что священнику монастыря иерею Сергию Пащенко "рейдеры сломали нижнюю челюсть".
«
"Все входы в третью городскую больницу, где находятся верующие, жестоко избитые рейдерами во время захвата монастыря, заблокированы представителями "Нацкорпуса". Они не пускают в помещение даже врачей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ.
В настоящее время, по данным УПЦ, в монастыре находятся 150 человек в военной форме. Четверо верующих получили телесные повреждения.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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