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На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех
На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех - РИА Новости, 20.11.2023
На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех
Расчеты белорусского МЧС работают над ликвидацией загорания на территории Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:54
2023-11-20T17:54
2023-11-20T17:54
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Расчеты белорусского МЧС работают над ликвидацией загорания на территории Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба министерства. "Подразделения МЧС выехали по сообщению о загорании на ОАО "МТЗ" в Минске. Произошло загорание трансформатора в сталелитейном цеху", - говорится в сообщении ведомства. Министерство публикует видео сильно задымленного помещения. О жертвах и ущербе не сообщается. В пресс-службе пообещали сообщить подробности происшествия позже.
https://ria.ru/20221217/minsk-1839347212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, мчс белоруссии, минск
В мире, Белоруссия, МЧС Белоруссии, Минск
На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех
МЧС Белоруссии сообщило о пожаре в цеху Минского тракторного завода