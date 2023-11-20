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На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех - РИА Новости, 20.11.2023
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17:54 20.11.2023
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На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех
На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех - РИА Новости, 20.11.2023
На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех
Расчеты белорусского МЧС работают над ликвидацией загорания на территории Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:54
2023-11-20T17:54
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Расчеты белорусского МЧС работают над ликвидацией загорания на территории Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба министерства. "Подразделения МЧС выехали по сообщению о загорании на ОАО "МТЗ" в Минске. Произошло загорание трансформатора в сталелитейном цеху", - говорится в сообщении ведомства. Министерство публикует видео сильно задымленного помещения. О жертвах и ущербе не сообщается. В пресс-службе пообещали сообщить подробности происшествия позже.
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в мире, белоруссия, мчс белоруссии, минск
В мире, Белоруссия, МЧС Белоруссии, Минск
На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех

МЧС Белоруссии сообщило о пожаре в цеху Минского тракторного завода

© РИА Новости / Дмитрий ЖмуцкийТехника МЧС в Минске
Техника МЧС в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий
Техника МЧС в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Расчеты белорусского МЧС работают над ликвидацией загорания на территории Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба министерства.
"Подразделения МЧС выехали по сообщению о загорании на ОАО "МТЗ" в Минске. Произошло загорание трансформатора в сталелитейном цеху", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство публикует видео сильно задымленного помещения. О жертвах и ущербе не сообщается. В пресс-службе пообещали сообщить подробности происшествия позже.
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