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На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех

На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех - РИА Новости, 20.11.2023

На Минском тракторном заводе загорелся сталелитейный цех

Расчеты белорусского МЧС работают над ликвидацией загорания на территории Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:54

2023-11-20T17:54

2023-11-20T17:54

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Расчеты белорусского МЧС работают над ликвидацией загорания на территории Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба министерства. "Подразделения МЧС выехали по сообщению о загорании на ОАО "МТЗ" в Минске. Произошло загорание трансформатора в сталелитейном цеху", - говорится в сообщении ведомства. Министерство публикует видео сильно задымленного помещения. О жертвах и ущербе не сообщается. В пресс-службе пообещали сообщить подробности происшествия позже.

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, мчс белоруссии, минск