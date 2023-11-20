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В Свердловской области загорелся цех маслобойни

В Свердловской области загорелся цех маслобойни - РИА Новости, 20.11.2023

В Свердловской области загорелся цех маслобойни

Цех маслобойни загорелся в поселке Совхозный Свердловской области, пожар локализован на 750 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:41

2023-11-20T10:41

2023-11-20T10:41

происшествия

свердловская область

белоярский городской округ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Цех маслобойни загорелся в поселке Совхозный Свердловской области, пожар локализован на 750 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В поселке Совхозный Белоярского городского округа горит цех маслобойни. Огонь охватил 750 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. На месте работают 15 специалистов и шесть единиц техники, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231118/pozhar-1910230184.html

свердловская область

белоярский городской округ

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происшествия, свердловская область, белоярский городской округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)