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В Свердловской области загорелся цех маслобойни - РИА Новости, 20.11.2023
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10:41 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/pozhar-1910508533.html
В Свердловской области загорелся цех маслобойни
В Свердловской области загорелся цех маслобойни - РИА Новости, 20.11.2023
В Свердловской области загорелся цех маслобойни
Цех маслобойни загорелся в поселке Совхозный Свердловской области, пожар локализован на 750 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:41
2023-11-20T10:41
происшествия
свердловская область
белоярский городской округ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Цех маслобойни загорелся в поселке Совхозный Свердловской области, пожар локализован на 750 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В поселке Совхозный Белоярского городского округа горит цех маслобойни. Огонь охватил 750 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. На месте работают 15 специалистов и шесть единиц техники, добавили в ведомстве.
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свердловская область
белоярский городской округ
россия
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происшествия, свердловская область, белоярский городской округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Белоярский городской округ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области загорелся цех маслобойни

В Свердловской области горит цех маслобойни на 750 квадратных метрах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Цех маслобойни загорелся в поселке Совхозный Свердловской области, пожар локализован на 750 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«
"В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В поселке Совхозный Белоярского городского округа горит цех маслобойни. Огонь охватил 750 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. На месте работают 15 специалистов и шесть единиц техники, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСвердловская областьБелоярский городской округРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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