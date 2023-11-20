https://ria.ru/20231120/pozhar-1910508533.html
В Свердловской области загорелся цех маслобойни
В Свердловской области загорелся цех маслобойни - РИА Новости, 20.11.2023
В Свердловской области загорелся цех маслобойни
Цех маслобойни загорелся в поселке Совхозный Свердловской области, пожар локализован на 750 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:41
2023-11-20T10:41
2023-11-20T10:41
происшествия
свердловская область
белоярский городской округ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Цех маслобойни загорелся в поселке Совхозный Свердловской области, пожар локализован на 750 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В поселке Совхозный Белоярского городского округа горит цех маслобойни. Огонь охватил 750 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. На месте работают 15 специалистов и шесть единиц техники, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231118/pozhar-1910230184.html
свердловская область
белоярский городской округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, белоярский городской округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Белоярский городской округ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области загорелся цех маслобойни
В Свердловской области горит цех маслобойни на 750 квадратных метрах