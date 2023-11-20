https://ria.ru/20231120/pozhar-1910468694.html

СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре в доме под Тюменью

СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре в доме под Тюменью - РИА Новости, 20.11.2023

СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре в доме под Тюменью

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Тюменской области после того, как трое детей погибли в городе Ялуторовске при пожаре в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T00:45

2023-11-20T00:45

2023-11-20T00:45

тюмень

тюменская область

ялуторовск

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Тюменской области после того, как трое детей погибли в городе Ялуторовске при пожаре в деревянном двухэтажном доме, сообщает пресс-служба СУСК региона. Пожар произошел вечером в воскресенье в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома, быстро распространившийся едкий дым стал смертельным для детей, живших на втором этаже, ранее сообщили в МЧС РФ. В СК уточнили, что в момент пожара в квартире на втором этаже находились пять детей и их мать. Погибли мальчики 8, 11 и 15 лет, женщина и дети 2019 и 2015 годов рождения госпитализированы. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительная причина смерти детей – отравление угарным газом", – следует из сообщения пресс-службы ведомства. Отмечается, что дело возбуждено "в целях наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии" и находится на контроле главы регионального управления СК Александра Кублякова. В Ялуторовск из Тюмени прибыло руководство СУСК по Тюменской области. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, выясняют обстоятельства и допрашивают очевидцев.

https://ria.ru/20231118/pozhar-1910237197.html

тюмень

тюменская область

ялуторовск

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тюмень, тюменская область, ялуторовск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)