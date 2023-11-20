https://ria.ru/20231120/pozdravlenie-1910486389.html
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2023
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с днём рождения заявил, что миллионы верующих остро нуждаются... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T07:34
2023-11-20T07:34
2023-11-20T07:34
религия
белоруссия
россия
александр лукашенко
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873903172_0:74:2909:1710_1920x0_80_0_0_f9052b5ef2bda097af5c876c403a6306.jpg
МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с днём рождения заявил, что миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове своего патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути. "Всю свою жизнь Вы самоотверженно служите Богу, людям и своей стране. На Вас, как на предстоятеля Русской православной церкви, время возложило особую ответственность. Весь мир проходит нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего Патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути", - приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера. По его словам, "вы в полной мере даете им ту духовную пищу, которая сейчас жизненно необходима: открываете новые приходы и экзархаты, отстаиваете древние традиции христианства, защищаете стремления народов к добру и справедливости, поддерживаете равноправный межконфессиональный и межрелигиозный диалог". Лукашенко выразил уверенность в том, что православие и общие нравственные ценности, на страже которых стоит Московский патриархат, и далее будут объединять братские народы Белоруссии и России. Лукашенко пожелал патриарху Кириллу здоровья на многие плодотворные годы, неисчерпаемых духовных сил, а также новых успехов в его благородном служении.
https://ria.ru/20231104/premiya-1907383333.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873903172_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_9ef8f196f7f8c11eeeb832c34978d605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, александр лукашенко, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Лукашенко: миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове патриарха Кирилла
МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с днём рождения заявил, что миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове своего патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути.
«
"Всю свою жизнь Вы самоотверженно служите Богу, людям и своей стране. На Вас, как на предстоятеля Русской православной церкви, время возложило особую ответственность. Весь мир проходит нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего Патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути", - приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.
По его словам, "вы в полной мере даете им ту духовную пищу, которая сейчас жизненно необходима: открываете новые приходы и экзархаты, отстаиваете древние традиции христианства, защищаете стремления народов к добру и справедливости, поддерживаете равноправный межконфессиональный и межрелигиозный диалог".
Лукашенко выразил уверенность в том, что православие и общие нравственные ценности, на страже которых стоит Московский патриархат
, и далее будут объединять братские народы Белоруссии и России
.
Лукашенко пожелал патриарху Кириллу здоровья на многие плодотворные годы, неисчерпаемых духовных сил, а также новых успехов в его благородном служении.
Патриарху Кириллу присудили премию за вклад в укрепление единства нации