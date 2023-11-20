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Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2023
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Религия
 
07:34 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/pozdravlenie-1910486389.html
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2023
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с днём рождения заявил, что миллионы верующих остро нуждаются... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T07:34
2023-11-20T07:34
религия
белоруссия
россия
александр лукашенко
русская православная церковь
московский патриархат
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с днём рождения заявил, что миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове своего патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути. "Всю свою жизнь Вы самоотверженно служите Богу, людям и своей стране. На Вас, как на предстоятеля Русской православной церкви, время возложило особую ответственность. Весь мир проходит нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего Патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути", - приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера. По его словам, "вы в полной мере даете им ту духовную пищу, которая сейчас жизненно необходима: открываете новые приходы и экзархаты, отстаиваете древние традиции христианства, защищаете стремления народов к добру и справедливости, поддерживаете равноправный межконфессиональный и межрелигиозный диалог". Лукашенко выразил уверенность в том, что православие и общие нравственные ценности, на страже которых стоит Московский патриархат, и далее будут объединять братские народы Белоруссии и России. Лукашенко пожелал патриарху Кириллу здоровья на многие плодотворные годы, неисчерпаемых духовных сил, а также новых успехов в его благородном служении.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Лукашенко: миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове патриарха Кирилла

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с днём рождения заявил, что миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове своего патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути.
«
"Всю свою жизнь Вы самоотверженно служите Богу, людям и своей стране. На Вас, как на предстоятеля Русской православной церкви, время возложило особую ответственность. Весь мир проходит нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего Патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути", - приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.
По его словам, "вы в полной мере даете им ту духовную пищу, которая сейчас жизненно необходима: открываете новые приходы и экзархаты, отстаиваете древние традиции христианства, защищаете стремления народов к добру и справедливости, поддерживаете равноправный межконфессиональный и межрелигиозный диалог".
Лукашенко выразил уверенность в том, что православие и общие нравственные ценности, на страже которых стоит Московский патриархат, и далее будут объединять братские народы Белоруссии и России.
Лукашенко пожелал патриарху Кириллу здоровья на многие плодотворные годы, неисчерпаемых духовных сил, а также новых успехов в его благородном служении.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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РелигияБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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