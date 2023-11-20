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Кандидат в президенты Аргентины поздравил оппонента Хавьера Милея с победой - РИА Новости, 20.11.2023
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05:00 20.11.2023 (обновлено: 05:02 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/pozdravlenie-1910477780.html
Кандидат в президенты Аргентины поздравил оппонента Хавьера Милея с победой
Кандидат в президенты Аргентины поздравил оппонента Хавьера Милея с победой - РИА Новости, 20.11.2023
Кандидат в президенты Аргентины поздравил оппонента Хавьера Милея с победой
Серхио Масса, оппонент крайне правого политика Хавьера Милея, признал его победу на выборах президента Аргентины. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T05:00
2023-11-20T05:02
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Серхио Масса, оппонент крайне правого политика Хавьера Милея, признал его победу на выборах президента Аргентины."Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он — президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года", - сказал Масса.Это заявление он сделал еще до объявления официальных результатов голосования. По предварительным подсчетам, кандидат от Либертарианской партии Милей набрал 55,95% голосов, у министра экономики и кандидата от правых сил Серхио Массы 44,04%.Милей во время предвыборной кампании позиционировал себя как экономист, способный решить проблемы Аргентины даже при нехватке денег в бюджете, а также как борец против "политической касты".В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Кандидат также заявил, что Аргентина не будет выступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией."Преумножение дружбы"Россия надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры, Москва надеется, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сохранит приверженность многополярности, этому будет способствовать присоединение страны к БРИКС, заявил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.&quot;Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие. Уверены, что этому будет способствовать присоединение Аргентины к БРИКС, открывающее для нее новые горизонты и возможности&quot;, - говорится в комментарии Феоктистова в связи с президентскими выборами в Аргентине.По его словам, Россия надеется на "преумножение дружбы, доверия и сотрудничества" с Аргентиной в духе связывающего государства всеобъемлющего стратегического партнерства."Печально для Латинской АмерикиПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому лидеру Аргентины Хавьеру Милею, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с его страной."Желаю удачи и успеха новому правительству. Аргентина — великая страна, которая заслуживает всего нашего доверия. Бразилия всегда будет готова работать вместе с нашими братьями аргентинцами", - написал Лула да Силва в соцсети X, отметив, что демократия — голос народа, который следует уважать.Колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу Милея печальной для Латинской Америки, поскольку правая идеология не может ответить на стоящие перед регионом вызовы."Крайне правые победили в Аргентине. Это решение вашего общества. Печально для Латинской Америки, посмотрим... У неолиберализма больше нет предложений для общества, он не может ответить на текущие проблемы человечества", - написал Петро в своем блоге в соцсети Х.Усталость от политиковПобеда Хавьера Милея на выборах президента Аргентины показала усталость граждан от политиков в целом, заявил РИА Новости аналитик Кристиан Ламеса."Эти результаты показывают, что аргентинскому обществу надоел политический класс в целом, что заставляет его выбрать кандидата, которому, по моему мнению, не хватает качеств, чтобы он мог быть выбран президентом страны", - сказал он.По его словам, результат "показывает эту усталость", а также "большую незрелость в плане политики со стороны аргентинского общества".
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в мире, аргентина, бразилия, россия, дмитрий феоктистов, луис инасиу лула да силва, густаво петро, брикс
В мире, Аргентина, Бразилия, Россия, Дмитрий Феоктистов, Луис Инасиу Лула да Силва, Густаво Петро, БРИКС
Кандидат в президенты Аргентины поздравил оппонента Хавьера Милея с победой

Оппонент либертарианца Милея признал его победу на выборах президента Аргентины

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Серхио Масса, оппонент крайне правого политика Хавьера Милея, признал его победу на выборах президента Аргентины.
«
"Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он — президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года", - сказал Масса.
Это заявление он сделал еще до объявления официальных результатов голосования. По предварительным подсчетам, кандидат от Либертарианской партии Милей набрал 55,95% голосов, у министра экономики и кандидата от правых сил Серхио Массы 44,04%.
Милей во время предвыборной кампании позиционировал себя как экономист, способный решить проблемы Аргентины даже при нехватке денег в бюджете, а также как борец против "политической касты".
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В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Кандидат также заявил, что Аргентина не будет выступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией.

"Преумножение дружбы"

Россия надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры, Москва надеется, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сохранит приверженность многополярности, этому будет способствовать присоединение страны к БРИКС, заявил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«

"Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие. Уверены, что этому будет способствовать присоединение Аргентины к БРИКС, открывающее для нее новые горизонты и возможности", - говорится в комментарии Феоктистова в связи с президентскими выборами в Аргентине.

По его словам, Россия надеется на "преумножение дружбы, доверия и сотрудничества" с Аргентиной в духе связывающего государства всеобъемлющего стратегического партнерства.
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"Печально для Латинской Америки

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому лидеру Аргентины Хавьеру Милею, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с его страной.
"Желаю удачи и успеха новому правительству. Аргентина — великая страна, которая заслуживает всего нашего доверия. Бразилия всегда будет готова работать вместе с нашими братьями аргентинцами", - написал Лула да Силва в соцсети X, отметив, что демократия — голос народа, который следует уважать.
Колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу Милея печальной для Латинской Америки, поскольку правая идеология не может ответить на стоящие перед регионом вызовы.
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"Крайне правые победили в Аргентине. Это решение вашего общества. Печально для Латинской Америки, посмотрим... У неолиберализма больше нет предложений для общества, он не может ответить на текущие проблемы человечества", - написал Петро в своем блоге в соцсети Х.

Усталость от политиков

Победа Хавьера Милея на выборах президента Аргентины показала усталость граждан от политиков в целом, заявил РИА Новости аналитик Кристиан Ламеса.
"Эти результаты показывают, что аргентинскому обществу надоел политический класс в целом, что заставляет его выбрать кандидата, которому, по моему мнению, не хватает качеств, чтобы он мог быть выбран президентом страны", - сказал он.
По его словам, результат "показывает эту усталость", а также "большую незрелость в плане политики со стороны аргентинского общества".
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