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Орловская область направит бойцам СВО инструменты, одежду и продукты - РИА Новости, 20.11.2023
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21:12 20.11.2023
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Орловская область направит бойцам СВО инструменты, одежду и продукты
Орловская область направит бойцам СВО инструменты, одежду и продукты - РИА Новости, 20.11.2023
Орловская область направит бойцам СВО инструменты, одежду и продукты
Жители Орловской области собрали для отправки военным в зону спецоперации гуманитарную посылку с инструментами, одеждой и продуктовыми наборами, сообщили в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T21:12
2023-11-20T21:12
надежные люди
общество
орловская область
единая россия
молодая гвардия
российский детский фонд
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Жители Орловской области собрали для отправки военным в зону спецоперации гуманитарную посылку с инструментами, одеждой и продуктовыми наборами, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". "Утеплитель для блиндажей, инструменты, теплую одежду и продукты питания уже завтра привезут в подразделение, где проходят службу орловские добровольцы. Груз сформирован на базе Орловской региональной общественной приемной председателя "Единой России" Д.А. Медведева", – говорится в сообщении. Отмечается, что бойцам также передадут 200 продуктовых наборов, в составе которых сублимированные супы, сухари и выпечка. Их приготовили для военных студенты орловского техникума сферы услуг. "Студенты техникума сферы услуг уже не в первый раз готовят для военных сухие пайки, а ребята из "Молодой Гвардии" постоянно помогают нам в погрузке машин. Каждый из них старается внести свой вклад в нашу общую работу, делает это искренне, а значит, победа обязательно будет за нами", – подчеркнул председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, которого цитирует пресс-служба. Уточняется, что гуманитарный груз для орловских бойцов, выполняющих задачи спецоперации, доставит первый заместитель председателя орловского облсовета Михаил Вдовин. "Большое спасибо всем, кто принял участие в формировании груза: супружеской паре Кромских, передавших для солдат мед, техникуму сферы услуг, депутатам горсовета Василию Новикову и Владимиру Негину, областному отделению Российского детского фонда, облпотребсоюзу и всем неравнодушным жителям", - поблагодарил орловцев Вдовин, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909957778.html
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общество, орловская область, единая россия, молодая гвардия , российский детский фонд
Надежные люди, Общество, Орловская область, Единая Россия, Молодая гвардия , Российский детский фонд

Орловская область направит бойцам СВО инструменты, одежду и продукты

© Фото : Орловское региональное отделение "Единой России"Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Орловское региональное отделение "Единой России"
Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Жители Орловской области собрали для отправки военным в зону спецоперации гуманитарную посылку с инструментами, одеждой и продуктовыми наборами, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
«
"Утеплитель для блиндажей, инструменты, теплую одежду и продукты питания уже завтра привезут в подразделение, где проходят службу орловские добровольцы. Груз сформирован на базе Орловской региональной общественной приемной председателя "Единой России" Д.А. Медведева", – говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцам также передадут 200 продуктовых наборов, в составе которых сублимированные супы, сухари и выпечка. Их приготовили для военных студенты орловского техникума сферы услуг.
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«
"Студенты техникума сферы услуг уже не в первый раз готовят для военных сухие пайки, а ребята из "Молодой Гвардии" постоянно помогают нам в погрузке машин. Каждый из них старается внести свой вклад в нашу общую работу, делает это искренне, а значит, победа обязательно будет за нами", – подчеркнул председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, которого цитирует пресс-служба.
Уточняется, что гуманитарный груз для орловских бойцов, выполняющих задачи спецоперации, доставит первый заместитель председателя орловского облсовета Михаил Вдовин.
«
"Большое спасибо всем, кто принял участие в формировании груза: супружеской паре Кромских, передавших для солдат мед, техникуму сферы услуг, депутатам горсовета Василию Новикову и Владимиру Негину, областному отделению Российского детского фонда, облпотребсоюзу и всем неравнодушным жителям", - поблагодарил орловцев Вдовин, слова которого приводятся в сообщении.
Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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15 ноября, 20:19
 
Надежные людиОбществоОрловская областьЕдиная РоссияМолодая гвардияРоссийский детский фонд
 
 
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