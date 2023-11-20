Орловская область направит бойцам СВО инструменты, одежду и продукты
© Фото : Орловское региональное отделение "Единой России"Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Жители Орловской области собрали для отправки военным в зону спецоперации гуманитарную посылку с инструментами, одеждой и продуктовыми наборами, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
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"Утеплитель для блиндажей, инструменты, теплую одежду и продукты питания уже завтра привезут в подразделение, где проходят службу орловские добровольцы. Груз сформирован на базе Орловской региональной общественной приемной председателя "Единой России" Д.А. Медведева", – говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцам также передадут 200 продуктовых наборов, в составе которых сублимированные супы, сухари и выпечка. Их приготовили для военных студенты орловского техникума сферы услуг.
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"Студенты техникума сферы услуг уже не в первый раз готовят для военных сухие пайки, а ребята из "Молодой Гвардии" постоянно помогают нам в погрузке машин. Каждый из них старается внести свой вклад в нашу общую работу, делает это искренне, а значит, победа обязательно будет за нами", – подчеркнул председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, которого цитирует пресс-служба.
Уточняется, что гуманитарный груз для орловских бойцов, выполняющих задачи спецоперации, доставит первый заместитель председателя орловского облсовета Михаил Вдовин.
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"Большое спасибо всем, кто принял участие в формировании груза: супружеской паре Кромских, передавших для солдат мед, техникуму сферы услуг, депутатам горсовета Василию Новикову и Владимиру Негину, областному отделению Российского детского фонда, облпотребсоюзу и всем неравнодушным жителям", - поблагодарил орловцев Вдовин, слова которого приводятся в сообщении.