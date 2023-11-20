https://ria.ru/20231120/posylka-1910678847.html

Орловская область направит бойцам СВО инструменты, одежду и продукты

Орловская область направит бойцам СВО инструменты, одежду и продукты - РИА Новости, 20.11.2023

Орловская область направит бойцам СВО инструменты, одежду и продукты

Жители Орловской области собрали для отправки военным в зону спецоперации гуманитарную посылку с инструментами, одеждой и продуктовыми наборами, сообщили в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T21:12

2023-11-20T21:12

2023-11-20T21:12

надежные люди

общество

орловская область

единая россия

молодая гвардия

российский детский фонд

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Жители Орловской области собрали для отправки военным в зону спецоперации гуманитарную посылку с инструментами, одеждой и продуктовыми наборами, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". "Утеплитель для блиндажей, инструменты, теплую одежду и продукты питания уже завтра привезут в подразделение, где проходят службу орловские добровольцы. Груз сформирован на базе Орловской региональной общественной приемной председателя "Единой России" Д.А. Медведева", – говорится в сообщении. Отмечается, что бойцам также передадут 200 продуктовых наборов, в составе которых сублимированные супы, сухари и выпечка. Их приготовили для военных студенты орловского техникума сферы услуг. "Студенты техникума сферы услуг уже не в первый раз готовят для военных сухие пайки, а ребята из "Молодой Гвардии" постоянно помогают нам в погрузке машин. Каждый из них старается внести свой вклад в нашу общую работу, делает это искренне, а значит, победа обязательно будет за нами", – подчеркнул председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, которого цитирует пресс-служба. Уточняется, что гуманитарный груз для орловских бойцов, выполняющих задачи спецоперации, доставит первый заместитель председателя орловского облсовета Михаил Вдовин. "Большое спасибо всем, кто принял участие в формировании груза: супружеской паре Кромских, передавших для солдат мед, техникуму сферы услуг, депутатам горсовета Василию Новикову и Владимиру Негину, областному отделению Российского детского фонда, облпотребсоюзу и всем неравнодушным жителям", - поблагодарил орловцев Вдовин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909957778.html

https://ria.ru/20231115/svo-1909687532.html

орловская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, орловская область, единая россия, молодая гвардия , российский детский фонд