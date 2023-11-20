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Калининградская область передала в зону СВО квадрокоптеры и автомобили

Калининградская область передала в зону СВО квадрокоптеры и автомобили - РИА Новости, 20.11.2023

Калининградская область передала в зону СВО квадрокоптеры и автомобили

Одежду, продукты питания, медикаменты, генераторы, бензопилы, маскировочные сети и автомобильную технику передали в зону СВО власти Калининградской области,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:52

2023-11-20T14:52

2023-11-20T15:11

надежные люди

общество

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Одежду, продукты питания, медикаменты, генераторы, бензопилы, маскировочные сети и автомобильную технику передали в зону СВО власти Калининградской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. "Передали нашим ребятам в зоне СВО очередной гуманитарный груз. Привезли в 10 подразделений одежду, продукты питания, медикаменты, генераторы, бензопилы и маскировочные сети. Конечно, технику и автомобили: теперь в выполнении боевых задач военнослужащим будут помогать квадрокоптеры, багги и несколько легковых машин", - написал Алиханов.Он отметил, что в госпиталь также завезли инвалидные коляски, в гуманитарный центр — книги и канцелярию для детей. "Спасибо жителям области, муниципалитетам и общественным организациям, которые поддерживают наших ребят", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20231026/gumpomosch-1905391272.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, калининградская область, антон алиханов