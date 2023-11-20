Калининградская область передала в зону СВО квадрокоптеры и автомобили
Квадрокоптеры и автомобили передали в зону СВО власти Калининградской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области А.АлихановаКвадрокоптеры, баги и автомобили передали в зону СВО власти Калининградской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области А.Алиханова
Квадрокоптеры, баги и автомобили передали в зону СВО власти Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Одежду, продукты питания, медикаменты, генераторы, бензопилы, маскировочные сети и автомобильную технику передали в зону СВО власти Калининградской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.
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"Передали нашим ребятам в зоне СВО очередной гуманитарный груз. Привезли в 10 подразделений одежду, продукты питания, медикаменты, генераторы, бензопилы и маскировочные сети. Конечно, технику и автомобили: теперь в выполнении боевых задач военнослужащим будут помогать квадрокоптеры, багги и несколько легковых машин", - написал Алиханов.
Он отметил, что в госпиталь также завезли инвалидные коляски, в гуманитарный центр — книги и канцелярию для детей.
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"Спасибо жителям области, муниципалитетам и общественным организациям, которые поддерживают наших ребят", - добавил губернатор.