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Калининградская область передала в зону СВО квадрокоптеры и автомобили - РИА Новости, 20.11.2023
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14:52 20.11.2023 (обновлено: 15:11 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910577233.html
Калининградская область передала в зону СВО квадрокоптеры и автомобили
Калининградская область передала в зону СВО квадрокоптеры и автомобили - РИА Новости, 20.11.2023
Калининградская область передала в зону СВО квадрокоптеры и автомобили
Одежду, продукты питания, медикаменты, генераторы, бензопилы, маскировочные сети и автомобильную технику передали в зону СВО власти Калининградской области,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:52
2023-11-20T15:11
надежные люди
общество
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Одежду, продукты питания, медикаменты, генераторы, бензопилы, маскировочные сети и автомобильную технику передали в зону СВО власти Калининградской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. &quot;Передали нашим ребятам в зоне СВО очередной гуманитарный груз. Привезли в 10 подразделений одежду, продукты питания, медикаменты, генераторы, бензопилы и маскировочные сети. Конечно, технику и автомобили: теперь в выполнении боевых задач военнослужащим будут помогать квадрокоптеры, багги и несколько легковых машин&quot;, - написал Алиханов.Он отметил, что в госпиталь также завезли инвалидные коляски, в гуманитарный центр — книги и канцелярию для детей. "Спасибо жителям области, муниципалитетам и общественным организациям, которые поддерживают наших ребят", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20231026/gumpomosch-1905391272.html
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общество, калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Общество, Калининградская область, Антон Алиханов
Калининградская область передала в зону СВО квадрокоптеры и автомобили

Квадрокоптеры и автомобили передали в зону СВО власти Калининградской области

© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области А.АлихановаКвадрокоптеры, баги и автомобили передали в зону СВО власти Калининградской области
Квадрокоптеры, баги и автомобили передали в зону СВО власти Калининградской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области А.Алиханова
Квадрокоптеры, баги и автомобили передали в зону СВО власти Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Одежду, продукты питания, медикаменты, генераторы, бензопилы, маскировочные сети и автомобильную технику передали в зону СВО власти Калининградской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.
«

"Передали нашим ребятам в зоне СВО очередной гуманитарный груз. Привезли в 10 подразделений одежду, продукты питания, медикаменты, генераторы, бензопилы и маскировочные сети. Конечно, технику и автомобили: теперь в выполнении боевых задач военнослужащим будут помогать квадрокоптеры, багги и несколько легковых машин", - написал Алиханов.

Он отметил, что в госпиталь также завезли инвалидные коляски, в гуманитарный центр — книги и канцелярию для детей.
«
"Спасибо жителям области, муниципалитетам и общественным организациям, которые поддерживают наших ребят", - добавил губернатор.
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Надежные людиОбществоКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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