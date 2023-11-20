https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html

"Трамп на минималках". Чего России ждать от президента Аргентины

"Трамп на минималках". Чего России ждать от президента Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023

"Трамп на минималках". Чего России ждать от президента Аргентины

Политик правого толка, звезда социальных сетей Хавьер Милей позволяет себе весьма радикальные высказывания. И этот "латиноамериканский Трамп" (так его называют) РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:08

2023-11-20T15:08

2023-11-20T15:16

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Политик правого толка, звезда социальных сетей Хавьер Милей позволяет себе весьма радикальные высказывания. И этот "латиноамериканский Трамп" (так его называют) выиграл президентские выборы. Как он собирается руководить страной, вроде бы желавшей присоединиться к БРИКС, — в материале РИА Новости.Американская мечтаВ прошлом известный музыкант и телеведущий, самопровозглашенный специалист по экономике возник в большой политике словно ниоткуда. И победил.Но он знает, чем угодить избирателю. Говоря о беспрецедентной аргентинской инфляции, призывал не укреплять национальную валюту, а просто "бросить больной песо" ради американского доллара. Во всех экономических бедах винил местный Центробанк, обещая даже буквально его уничтожить.А еще Милей собирается порвать связи с Бразилией и Китаем. Позиционируя себя как либертарианца, выступает против абортов (и Минздрава, который тоже хотел бы упразднить), за свободное ношение оружия, критически настроен ко всякого рода государственным механизмам регулирования — от налогов до санитарных норм — и ругает главу Римско-католической церкви папу Франциска. В общем, идеальный вариант для американских консерваторов.Бензопила как инструмент выборовВыборы прошли в два тура. В финале Милей одолел министра экономики и бывшего премьера Серхио Массу со счетом 56:44%. Проигравший признал поражение. "Очевидно, результаты не те, на которые мы надеялись, и я поздравил Хавьера Милея, пожелал ему всего хорошего", — сказал он.Милей умело лавировал между радикальным и умеренным электоратом. Все-таки переход на доллар — сомнительное предложение, и он по ходу кампании смягчил риторику. Но всячески демонстрировал решимость — на одном из митингов появился с включенной бензопилой. Масса, конечно, на такое не способен.Бразильского президента Лула да Силву Милей называл "злобным коммунистом". Но тот тем не менее поздравил победителя, подчеркнув, что "Бразилия всегда готова к совместной работе с нашими аргентинскими братьями".Кандидат в министры иностранных дел Диана Мондино уже сообщила, что исключает вступление в БРИКС. В Кремле отреагировали сдержанно. "Мы ждем прояснения по многим вопросам. Мы выступаем за дальнейшее развитие двусторонних отношений", — отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Москва в курсе тезисов Милея, но намерена ориентироваться на то, что прозвучит "после инаугурации", назначенной на 10 декабря.Что дальше?Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что пока рано говорить о серьезности предвыборных обещаний. "Непонятно, насколько это удастся реализовать, — говорит директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, доктор исторических наук Виктор Хейфец. — Милея поддержали из-за недоверия к партиям, преддефолтной ситуации. Это вера, а не рациональное мышление, она не нуждается в аргументах".Как напоминает эксперт, у избранного президента нет ни большинства в парламенте, ни сложившейся команды. Что же касается Москвы, то лучший вариант — оставить все как есть. "Нам с Аргентиной иногда удается сотрудничать на международных площадках, но проблемы были и при прежней власти. Связи не углубятся, возможно присоединение к антироссийским санкциям. Милей — не прагматик, четкой программы у него нет", — заключает он.Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД Борис Мартынов считает, что "эмоциональные высказывания — чистой воды эпатаж, чтобы "купить" публику, и аудитория поддалась на это"."Посмотрим, что дальше. Есть популистская риторика, есть объективная экономическая реальность. Был уже такой прецедент в недавнем латиноамериканском прошлом — Жаир Болсонару, возглавивший Бразилию в 2019-м, тоже пытался идти неким новым путем, но в конце концов прислушался к советам более опытных людей", — рассуждает он.В БРИКС "никого не держат насильно", добавляет эксперт. Формально двусторонние отношения в данный момент неплохие. В общем, надо дождаться действий Милея после инаугурации.

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в мире, аргентина, россия, хавьер милей, брикс