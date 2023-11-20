https://ria.ru/20231120/podzhog-1910489219.html

Жительницу Новосибирска арестовали за поджог военкомата

Жительницу Новосибирска арестовали за поджог военкомата - РИА Новости, 20.11.2023

Жительницу Новосибирска арестовали за поджог военкомата

Дзержинский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил под стражу женщину, обвиняемую в поджоге районного военного комиссариата, сообщает суд в РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:18

2023-11-20T08:18

2023-11-20T08:18

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил под стражу женщину, обвиняемую в поджоге районного военного комиссариата, сообщает суд в понедельник. На сайте суда поясняется, что в суд поступило ходатайство следователя следственного управления УМВД России по Новосибирску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежды Шушаро, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт). "Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 18 ноября 2023 года Шушаро Н.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 17 января 2024 года", - говорится в сообщении. В суде пояснили, что уголовное дело в отношении женщины возбудили по факту того, что она вечером 17 ноября "действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и создания опасности гибели человека", умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района Новосибирска. Надежду Шушаро задержали в тот же день, а 18 ноября ей предъявили обвинение.

https://ria.ru/20231117/shtraf-1909988148.html

новосибирск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск