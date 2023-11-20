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Жительницу Новосибирска арестовали за поджог военкомата
Жительницу Новосибирска арестовали за поджог военкомата - РИА Новости, 20.11.2023
Жительницу Новосибирска арестовали за поджог военкомата
Дзержинский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил под стражу женщину, обвиняемую в поджоге районного военного комиссариата, сообщает суд в РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:18
2023-11-20T08:18
2023-11-20T08:18
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил под стражу женщину, обвиняемую в поджоге районного военного комиссариата, сообщает суд в понедельник. На сайте суда поясняется, что в суд поступило ходатайство следователя следственного управления УМВД России по Новосибирску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежды Шушаро, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт). "Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 18 ноября 2023 года Шушаро Н.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 17 января 2024 года", - говорится в сообщении. В суде пояснили, что уголовное дело в отношении женщины возбудили по факту того, что она вечером 17 ноября "действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и создания опасности гибели человека", умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района Новосибирска. Надежду Шушаро задержали в тот же день, а 18 ноября ей предъявили обвинение.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Жительницу Новосибирска арестовали за поджог военкомата
Суд в Новосибирске арестовал женщину, обвиняемую в поджоге военкомата
НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил под стражу женщину, обвиняемую в поджоге районного военного комиссариата, сообщает суд в понедельник.
На сайте суда поясняется, что в суд поступило ходатайство следователя следственного управления УМВД России
по Новосибирску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежды Шушаро, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт).
"Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 18 ноября 2023 года Шушаро Н.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 17 января 2024 года", - говорится в сообщении.
В суде пояснили, что уголовное дело в отношении женщины возбудили по факту того, что она вечером 17 ноября "действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и создания опасности гибели человека", умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района Новосибирска.
Надежду Шушаро задержали в тот же день, а 18 ноября ей предъявили обвинение.
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