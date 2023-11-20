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Более 950 тысяч человек посетили подмосковные парки за неделю - РИА Новости, 20.11.2023
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Новости Подмосковья
 
20:29 20.11.2023 (обновлено: 20:30 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/podmoskovnye_parki-1910672130.html
Более 950 тысяч человек посетили подмосковные парки за неделю
Более 950 тысяч человек посетили подмосковные парки за неделю - РИА Новости, 20.11.2023
Более 950 тысяч человек посетили подмосковные парки за неделю
С 13 по 19 ноября парки на территории Московской области посетила 951 тысяча человек, что на 101 тысячу больше аналогичного периода 2022 года, сообщает... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:29
2023-11-20T20:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
парки
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. С 13 по 19 ноября парки на территории Московской области посетила 951 тысяча человек, что на 101 тысячу больше аналогичного периода 2022 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья. "Несмотря на первые холода, жители Подмосковья активно посещали парковые зоны для отдыха и проведения досуга. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Михаила Хайкина. По данным пресс-службы, на протяжении всей недели парки посещали равномерно. К примеру, 18 ноября парки посетило 166 тысяч человек, 15 ноября - 153 тысячи человек, что больше, чем 19 ноября - 141 тысяча посетителей. "Для многих жителей поход в парк — это уже не занятие выходного дня, а ежедневный досуг. Именно поэтому мы развиваем в парках сервисы и мероприятия для всех категорий жителей и для любой погоды", — отметил Хайкин.
https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908429002.html
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московская область (подмосковье), парки, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Парки, Общество

Более 950 тысяч человек посетили подмосковные парки за неделю

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиПосетители в одном из подмосковных парков
Посетители в одном из подмосковных парков - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Посетители в одном из подмосковных парков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. С 13 по 19 ноября парки на территории Московской области посетила 951 тысяча человек, что на 101 тысячу больше аналогичного периода 2022 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
"Несмотря на первые холода, жители Подмосковья активно посещали парковые зоны для отдыха и проведения досуга. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Михаила Хайкина.
По данным пресс-службы, на протяжении всей недели парки посещали равномерно. К примеру, 18 ноября парки посетило 166 тысяч человек, 15 ноября - 153 тысячи человек, что больше, чем 19 ноября - 141 тысяча посетителей.
"Для многих жителей поход в парк — это уже не занятие выходного дня, а ежедневный досуг. Именно поэтому мы развиваем в парках сервисы и мероприятия для всех категорий жителей и для любой погоды", — отметил Хайкин.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПаркиОбщество
 
 
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