СМИ: Пакистан может лишиться поддержки США в области безопасности
Dawn: Пакистан может временно лишиться поддержки США в области безопасности
© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Одиннадцать членов конгресса США в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию президента приостановить будущую помощь Пакистану до тех пор, пока страна не восстановит конституционный порядок и не проведет свободные и справедливые выборы, передает издание Dawn.
«
"Мы просим приостановить будущую помощь в сфере безопасности до тех пор, пока Пакистан не двинется решительно к восстановлению конституционного порядка, в том числе путем проведения свободных и справедливых выборов, в которых все партии смогут свободно участвовать", — написали члены конгресса США.
Действия страны по дальнейшему ужесточению закона о богохульстве также заняли видное место в письме, в котором указывается, что предлагаемые изменения будут использованы для дальнейшего затягивания петли вокруг небольших религиозных групп и меньшинств.
«
"Мы чрезвычайно обеспокоены принятием законопроекта об уголовном законе (поправки) 2023 года, который усилит существующий закон о богохульстве, исторически использующийся для преследования религиозных меньшинств", — написали законодатели.
Этот шаг был инициирован конгрессменом Ильхан Омар, которая является одним из поборников мусульманских интересов в конгрессе США. Среди других подписантов - Фрэнк Паллоне-младший, Хоакин Кастро, Саммер Ли, Тед В. Лью, Дина Титус, Ллойд Доггетт и Кори Буш. Большинство из них являются членами прогрессивной группы в конгрессе, которая сыграла ключевую роль в освещении палестинского вопроса в Вашингтоне, а также участвует в митингах протеста, проводимых с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.
В своем последнем докладе по Пакистану комиссия США по международной религиозной свободе отметила, что "религиозные меньшинства были особенно уязвимы для судебного преследования или насилия на основании обвинений в богохульстве" и "случаи богохульства оставались существенной угрозой религиозной свободе".
Признавая значение Пакистана как давнего союзника, законодатели подчеркнули необходимость решения таких проблем, как ограничения свободы выражения мнений, слова и религии, военные суды, а также преследование и аресты политических оппонентов и правозащитников.