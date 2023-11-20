https://ria.ru/20231120/podderzhka-1910582164.html

СМИ: Пакистан может лишиться поддержки США в области безопасности

СМИ: Пакистан может лишиться поддержки США в области безопасности - РИА Новости, 20.11.2023

СМИ: Пакистан может лишиться поддержки США в области безопасности

Одиннадцать членов конгресса США в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию президента приостановить будущую помощь Пакистану до тех пор, пока РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:07

2023-11-20T15:07

2023-11-20T15:22

в мире

сша

энтони блинкен

пакистан

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Одиннадцать членов конгресса США в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию президента приостановить будущую помощь Пакистану до тех пор, пока страна не восстановит конституционный порядок и не проведет свободные и справедливые выборы, передает издание Dawn. "Мы просим приостановить будущую помощь в сфере безопасности до тех пор, пока Пакистан не двинется решительно к восстановлению конституционного порядка, в том числе путем проведения свободных и справедливых выборов, в которых все партии смогут свободно участвовать", — написали члены конгресса США. Действия страны по дальнейшему ужесточению закона о богохульстве также заняли видное место в письме, в котором указывается, что предлагаемые изменения будут использованы для дальнейшего затягивания петли вокруг небольших религиозных групп и меньшинств. "Мы чрезвычайно обеспокоены принятием законопроекта об уголовном законе (поправки) 2023 года, который усилит существующий закон о богохульстве, исторически использующийся для преследования религиозных меньшинств", — написали законодатели. Этот шаг был инициирован конгрессменом Ильхан Омар, которая является одним из поборников мусульманских интересов в конгрессе США. Среди других подписантов - Фрэнк Паллоне-младший, Хоакин Кастро, Саммер Ли, Тед В. Лью, Дина Титус, Ллойд Доггетт и Кори Буш. Большинство из них являются членами прогрессивной группы в конгрессе, которая сыграла ключевую роль в освещении палестинского вопроса в Вашингтоне, а также участвует в митингах протеста, проводимых с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В своем последнем докладе по Пакистану комиссия США по международной религиозной свободе отметила, что "религиозные меньшинства были особенно уязвимы для судебного преследования или насилия на основании обвинений в богохульстве" и "случаи богохульства оставались существенной угрозой религиозной свободе". Признавая значение Пакистана как давнего союзника, законодатели подчеркнули необходимость решения таких проблем, как ограничения свободы выражения мнений, слова и религии, военные суды, а также преследование и аресты политических оппонентов и правозащитников.

https://ria.ru/20231116/ssha-1909724419.html

https://ria.ru/20231120/plany-1910551715.html

сша

пакистан

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в мире, сша, энтони блинкен, пакистан, вашингтон (штат)