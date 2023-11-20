Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Пакистан может лишиться поддержки США в области безопасности - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 20.11.2023 (обновлено: 15:22 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/podderzhka-1910582164.html
СМИ: Пакистан может лишиться поддержки США в области безопасности
СМИ: Пакистан может лишиться поддержки США в области безопасности - РИА Новости, 20.11.2023
СМИ: Пакистан может лишиться поддержки США в области безопасности
Одиннадцать членов конгресса США в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию президента приостановить будущую помощь Пакистану до тех пор, пока РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:07
2023-11-20T15:22
в мире
сша
энтони блинкен
пакистан
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909528156_76:406:2995:2048_1920x0_80_0_0_4d7936334949cdd8a34632c4857f242e.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Одиннадцать членов конгресса США в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию президента приостановить будущую помощь Пакистану до тех пор, пока страна не восстановит конституционный порядок и не проведет свободные и справедливые выборы, передает издание Dawn. "Мы просим приостановить будущую помощь в сфере безопасности до тех пор, пока Пакистан не двинется решительно к восстановлению конституционного порядка, в том числе путем проведения свободных и справедливых выборов, в которых все партии смогут свободно участвовать", — написали члены конгресса США. Действия страны по дальнейшему ужесточению закона о богохульстве также заняли видное место в письме, в котором указывается, что предлагаемые изменения будут использованы для дальнейшего затягивания петли вокруг небольших религиозных групп и меньшинств. "Мы чрезвычайно обеспокоены принятием законопроекта об уголовном законе (поправки) 2023 года, который усилит существующий закон о богохульстве, исторически использующийся для преследования религиозных меньшинств", — написали законодатели. Этот шаг был инициирован конгрессменом Ильхан Омар, которая является одним из поборников мусульманских интересов в конгрессе США. Среди других подписантов - Фрэнк Паллоне-младший, Хоакин Кастро, Саммер Ли, Тед В. Лью, Дина Титус, Ллойд Доггетт и Кори Буш. Большинство из них являются членами прогрессивной группы в конгрессе, которая сыграла ключевую роль в освещении палестинского вопроса в Вашингтоне, а также участвует в митингах протеста, проводимых с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В своем последнем докладе по Пакистану комиссия США по международной религиозной свободе отметила, что "религиозные меньшинства были особенно уязвимы для судебного преследования или насилия на основании обвинений в богохульстве" и "случаи богохульства оставались существенной угрозой религиозной свободе". Признавая значение Пакистана как давнего союзника, законодатели подчеркнули необходимость решения таких проблем, как ограничения свободы выражения мнений, слова и религии, военные суды, а также преследование и аресты политических оппонентов и правозащитников.
https://ria.ru/20231116/ssha-1909724419.html
https://ria.ru/20231120/plany-1910551715.html
сша
пакистан
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909528156_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae01a0be68ba60d9fe1094a757241d5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, энтони блинкен, пакистан, вашингтон (штат)
В мире, США, Энтони Блинкен, Пакистан, Вашингтон (штат)
СМИ: Пакистан может лишиться поддержки США в области безопасности

Dawn: Пакистан может временно лишиться поддержки США в области безопасности

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Одиннадцать членов конгресса США в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию президента приостановить будущую помощь Пакистану до тех пор, пока страна не восстановит конституционный порядок и не проведет свободные и справедливые выборы, передает издание Dawn.
«
"Мы просим приостановить будущую помощь в сфере безопасности до тех пор, пока Пакистан не двинется решительно к восстановлению конституционного порядка, в том числе путем проведения свободных и справедливых выборов, в которых все партии смогут свободно участвовать", — написали члены конгресса США.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В конгрессе США потребовали от Байдена добиться прекращения огня в Газе
16 ноября, 03:27
Действия страны по дальнейшему ужесточению закона о богохульстве также заняли видное место в письме, в котором указывается, что предлагаемые изменения будут использованы для дальнейшего затягивания петли вокруг небольших религиозных групп и меньшинств.
«
"Мы чрезвычайно обеспокоены принятием законопроекта об уголовном законе (поправки) 2023 года, который усилит существующий закон о богохульстве, исторически использующийся для преследования религиозных меньшинств", — написали законодатели.
Этот шаг был инициирован конгрессменом Ильхан Омар, которая является одним из поборников мусульманских интересов в конгрессе США. Среди других подписантов - Фрэнк Паллоне-младший, Хоакин Кастро, Саммер Ли, Тед В. Лью, Дина Титус, Ллойд Доггетт и Кори Буш. Большинство из них являются членами прогрессивной группы в конгрессе, которая сыграла ключевую роль в освещении палестинского вопроса в Вашингтоне, а также участвует в митингах протеста, проводимых с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.
В своем последнем докладе по Пакистану комиссия США по международной религиозной свободе отметила, что "религиозные меньшинства были особенно уязвимы для судебного преследования или насилия на основании обвинений в богохульстве" и "случаи богохульства оставались существенной угрозой религиозной свободе".
Признавая значение Пакистана как давнего союзника, законодатели подчеркнули необходимость решения таких проблем, как ограничения свободы выражения мнений, слова и религии, военные суды, а также преследование и аресты политических оппонентов и правозащитников.
Режиссер Оливер Стоун на форуме Synergy Global Forum - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Оливер Стоун сделал неожиданное заявление о планах США по России
13:20
 
В миреСШАЭнтони БлинкенПакистанВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала