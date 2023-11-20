Рейтинг@Mail.ru
Сахалинцы собирают подарки к Новому году для земляков, участвующих в СВО - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
13:34 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/podarki-1910556384.html
Сахалинцы собирают подарки к Новому году для земляков, участвующих в СВО
Сахалинцы собирают подарки к Новому году для земляков, участвующих в СВО - РИА Новости, 20.11.2023
Сахалинцы собирают подарки к Новому году для земляков, участвующих в СВО
Предновогодняя акция для бойцов с Сахалина и Курил, участвующих в специальной военной операции, стартовала в Сахалинской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:34
2023-11-20T13:34
надежные люди
сахалинская область
сахалин
валерий лимаренко
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Предновогодняя акция для бойцов с Сахалина и Курил, участвующих в специальной военной операции, стартовала в Сахалинской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Жители Сахалина и Курил могут присоединиться к сбору нужных вещей для участвующих в спецоперации земляков. Все посылки отправят в регионы Донбасса, и бойцы получат теплые приветы из дома к Новому году", - рассказали в пресс-службе правительства. По информации властей, посылки принимаются во всех центрах социальной защиты, а также в центральном пункте сбора в Южно-Сахалинске. Акция организована в рамках регионального проекта "Сопричастность", который ранее инициировал губернатор Валерий Лимаренко.
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907975455.html
сахалинская область
сахалин
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_eac7fee935581d15c0a8d3b43472f256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, донбасс
Надежные люди, Сахалинская область, Сахалин, Валерий Лимаренко, Донбасс
Сахалинцы собирают подарки к Новому году для земляков, участвующих в СВО

Сахалинцы начали собирать подарки к Новому году для земляков, участвующих в СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Предновогодняя акция для бойцов с Сахалина и Курил, участвующих в специальной военной операции, стартовала в Сахалинской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Жители Сахалина и Курил могут присоединиться к сбору нужных вещей для участвующих в спецоперации земляков. Все посылки отправят в регионы Донбасса, и бойцы получат теплые приветы из дома к Новому году", - рассказали в пресс-службе правительства.
По информации властей, посылки принимаются во всех центрах социальной защиты, а также в центральном пункте сбора в Южно-Сахалинске. Акция организована в рамках регионального проекта "Сопричастность", который ранее инициировал губернатор Валерий Лимаренко.
Жители Сахалина отправили в Шахтерск книги и теплые вещи
Жители Сахалина отправили в Шахтерск книги и теплые вещи
7 ноября, 17:38
 
Надежные людиСахалинская областьСахалинВалерий ЛимаренкоДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала