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Сахалинцы собирают подарки к Новому году для земляков, участвующих в СВО

Сахалинцы собирают подарки к Новому году для земляков, участвующих в СВО - РИА Новости, 20.11.2023

Сахалинцы собирают подарки к Новому году для земляков, участвующих в СВО

Предновогодняя акция для бойцов с Сахалина и Курил, участвующих в специальной военной операции, стартовала в Сахалинской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:34

2023-11-20T13:34

2023-11-20T13:34

надежные люди

сахалинская область

сахалин

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Предновогодняя акция для бойцов с Сахалина и Курил, участвующих в специальной военной операции, стартовала в Сахалинской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Жители Сахалина и Курил могут присоединиться к сбору нужных вещей для участвующих в спецоперации земляков. Все посылки отправят в регионы Донбасса, и бойцы получат теплые приветы из дома к Новому году", - рассказали в пресс-службе правительства. По информации властей, посылки принимаются во всех центрах социальной защиты, а также в центральном пункте сбора в Южно-Сахалинске. Акция организована в рамках регионального проекта "Сопричастность", который ранее инициировал губернатор Валерий Лимаренко.

https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907975455.html

сахалинская область

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сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, донбасс