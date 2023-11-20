https://ria.ru/20231120/pobediteli-1910518904.html

Школьники Королева стали победителями конкурса "Большая перемена"

Школьники Королева стали победителями конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 20.11.2023

Школьники Королева стали победителями конкурса "Большая перемена"

Учащиеся королевских школ Матвей Панасик (гимназия №17) и Парвиз Иборатшоев (школа №12) стали победителями, а Александра Беляева (школа №12) и Георгий... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:25

2023-11-20T11:25

2023-11-20T11:25

артек

королев

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Учащиеся королевских школ Матвей Панасик (гимназия №17) и Парвиз Иборатшоев (школа №12) стали победителями, а Александра Беляева (школа №12) и Георгий Кондратьев (гимназия №3 им. Л. П. Данилиной) стали призерами четвертого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Итоги подвели в Международном детском центре "Артек". Ребята больше полугода работали над конкурсными заданиями, результаты которой позволили им обойти более пяти миллионов участников со всей России. Основная тема четвертого сезона "Большой перемены" – "Горжусь Россией". В рамках дистанционных этапов конкурса и очных полуфиналов участники изучали историю, традиции и культуру РФ, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников и интегрировали все накопленные знания в свои проекты. Наградой для школьников из наукограда стали сертификаты от 100 тысяч до одного миллиона рублей на образование, дополнительные баллы к ЕГЭ, путевка в МДЦ "Артек", возможность стажировки в ведущих компаниях России.

https://ria.ru/20231106/poruchenie-1907747740.html

королев

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артек, королев, россия