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Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток

Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток - РИА Новости, 20.11.2023

Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с главой народного ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:26

2023-11-20T17:26

2023-11-20T17:30

в мире

николай патрушев

ирак

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с главой народного ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Николай Патрушев и Фалих аль-Файяд обсудили некоторые аспекты российско-иракского взаимодействия в сфере безопасности, а также ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

ирак

ближний восток

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в мире, николай патрушев, ирак, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году