https://ria.ru/20231120/peregovory-1910629765.html
Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток
Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток - РИА Новости, 20.11.2023
Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с главой народного ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:26
2023-11-20T17:26
2023-11-20T17:30
в мире
николай патрушев
ирак
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с главой народного ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Николай Патрушев и Фалих аль-Файяд обсудили некоторые аспекты российско-иракского взаимодействия в сфере безопасности, а также ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
ирак
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николай патрушев, ирак, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Николай Патрушев, Ирак, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток
Патрушев обсудил с главой народного ополчения Ирака ситуацию на Ближнем Востоке