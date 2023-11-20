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Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток - РИА Новости, 20.11.2023
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17:26 20.11.2023 (обновлено: 17:30 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/peregovory-1910629765.html
Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток
Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток - РИА Новости, 20.11.2023
Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с главой народного ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:26
2023-11-20T17:30
в мире
николай патрушев
ирак
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с главой народного ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Николай Патрушев и Фалих аль-Файяд обсудили некоторые аспекты российско-иракского взаимодействия в сфере безопасности, а также ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
ирак
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в мире, николай патрушев, ирак, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Николай Патрушев, Ирак, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Патрушев и глава народного ополчения Ирака обсудили Ближний Восток

Патрушев обсудил с главой народного ополчения Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с главой народного ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Николай Патрушев и Фалих аль-Файяд обсудили некоторые аспекты российско-иракского взаимодействия в сфере безопасности, а также ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
 
В миреНиколай ПатрушевИракБлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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