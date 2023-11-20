https://ria.ru/20231120/pensiya-1910601237.html

В Соцфонде назвали популярный способ получения пенсий среди россиян

В Соцфонде назвали популярный способ получения пенсий среди россиян - РИА Новости, 20.11.2023

В Соцфонде назвали популярный способ получения пенсий среди россиян

Три четверти российских пенсионеров (75%) получают пенсию с помощью банков, при этом большая часть - на банковские карты, сообщили РИА Новости в Социальном... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:03

2023-11-20T16:03

2023-11-20T16:05

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сбербанк россии

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Три четверти российских пенсионеров (75%) получают пенсию с помощью банков, при этом большая часть - на банковские карты, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России. "Доставку пенсий российским пенсионерам осуществляют банки (75% получателей) и отделения Почты России (25% получателей). Среди кредитных организаций наибольший объем пенсий доставляет Сбербанк", – говорится в сообщении. По данным ведомства, больше половины пенсионеров - 26 миллионов человек - получают пенсию на банковские карты. Большинство пользователей почты пользуются доставкой на дом. Согласно проекту бюджета Социального фонда на 2024 год, более 16 триллионов рублей будет направлено на выплаты пенсий, страховых пособий и на предоставление мер социальной поддержки в следующем году. В результате перерасчета с 1 января средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей. Всего же в следующем году на выплаты пенсий будет направлено свыше десяти триллионов рублей.

https://ria.ru/20231117/pensiya-1909974971.html

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россия, почта россии, сбербанк россии, общество