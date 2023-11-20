https://ria.ru/20231120/otsrochka-1910563981.html

На Украине могут лишить отсрочки студентов, получающих второе высшее

На Украине могут лишить отсрочки студентов, получающих второе высшее - РИА Новости, 20.11.2023

На Украине могут лишить отсрочки студентов, получающих второе высшее

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что парламентарии готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:04

2023-11-20T14:04

2023-11-20T14:41

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украина

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что парламентарии готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагают сузить круг лиц, имеющим право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами."Сейчас готовим к регистрации крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы... Изменениями предусматривается устранить возможность избежать призыва путем получения второго, третьего высшего или высшего образования", - написала Безуглая в соцсетях.Она отметила, что на сегодняшний день в соответствии с законодательством граждане Украины, обучающиеся независимо от имеющегося образования, имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации. Депутат подчеркнула, что количество желающих учиться во время действия военного положения увеличилось в 2-3 раза, при этом, как она утверждает, это связно не только с желанием повысить профессиональный уровень, но и целью избежать призыва на военную службу.Парламентарий сообщает, что депутаты предлагают также уменьшить круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы, чтобы предотвратить оформление "фиктивных уходов" за лицами, нуждающимися в нем. На сегодняшний день право на отсрочку на прохождение военной службы имеют лица, занятые постоянным уходом за родителями жены (супруга), изменениями предусматривается предоставить право на отсрочку лицам, ухаживающим только за своими родителями. Также, по ее словам, избежать призыва смогут только члены семьи первой степени родства (родители, дети супруга или жены). Согласно новым изменениям военнообязанные, имеющие супругу из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку.Ранее депутат Верховной рады и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование, пока поставлен на паузу, по документу ведутся дискуссии.В ноябре этого года украинский независимый антикоррупционный центр NGL.mediа сообщал, что мужчины призывного возраста на Украине массово поступают в высшие учебные заведения во избежание мобилизации, в текущем году студентами стали порядка 110 тысяч человек.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231120/priznanie-1910517013.html

https://ria.ru/20231119/kontrnastuplenie-1910401079.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, в мире, украина