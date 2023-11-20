https://ria.ru/20231120/otnosheniya-1910493177.html

"Будет лучше": в США сделали неожиданное заявление о России и Илоне Маске

"Будет лучше": в США сделали неожиданное заявление о России и Илоне Маске - РИА Новости, 20.11.2023

"Будет лучше": в США сделали неожиданное заявление о России и Илоне Маске

Правительству США вместо конфронтации с Россией и Китаем необходимо наладить отношения с этими странами, заявил американский журналист Джексон Хинкл в интервью... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:07

2023-11-20T09:07

2023-11-20T19:18

россия

китай

сша

джексон хинкл

илон маск

владимир путин

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Правительству США вместо конфронтации с Россией и Китаем необходимо наладить отношения с этими странами, заявил американский журналист Джексон Хинкл в интервью YouTube-каналу WeAreChange."Я думаю, для США лучше, если у нас будут хорошие отношения с Россией и Китаем, мы будем вести с ними бизнес. <…> Например, как Илон (Маск. — Прим. ред.), можно вести бизнес с Китаем и остальными", — поделился он своим мнением.Хинкл также отметил, что конфликт России и Украины продемонстрировал изменение миропорядка и становление многополярного мира.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно.

https://ria.ru/20231119/vsu-1910388905.html

https://ria.ru/20231119/posledstviya-1910413431.html

россия

китай

сша

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россия, китай, сша, джексон хинкл, илон маск, владимир путин