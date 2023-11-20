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Гатилов сообщил, что помешало ООН осудить нарушения Киева - РИА Новости, 20.11.2023
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19:04 20.11.2023 (обновлено: 19:15 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/osuzhdenie-1910656286.html
Гатилов сообщил, что помешало ООН осудить нарушения Киева
Гатилов сообщил, что помешало ООН осудить нарушения Киева - РИА Новости, 20.11.2023
Гатилов сообщил, что помешало ООН осудить нарушения Киева
Проукраинская позиция руководства ООН в начале СВО помешала ей быстро осудить нарушения Киева, в том числе нарушения Оттавской конвенции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:04
2023-11-20T19:15
в мире
донецк
киев
россия
геннадий гатилов
вооруженные силы украины
оон
украина
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ЖЕНЕВА, 20 ноя - РИА Новости. Проукраинская позиция руководства ООН в начале СВО помешала ей быстро осудить нарушения Киева, в том числе нарушения Оттавской конвенции, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов. "Длительное игнорирование ООНовскими структурами вопиющих и антигуманных преступных деяний киевского режима связано ещё и с тем, что руководство Всемирной организации после начала СВО однозначно заняло проукраинскую позицию. В такой ситуации ООНовским структурам было просто невыгодно, мягко говоря, порицать ВСУ и украинские националистические формирования за творимые ими преступления", - сказал Гатилов. Дипломат добавил, что ООН – это сложный бюрократический аппарат, где на выработку и согласование позиции требуются порой долгие месяцы."Следует признать, что в Организации (ООН - ред.), к сожалению, имеет место откровенное засилье представителей западных государств, которым не с руки прямо противоречить политизированным и часто ангажированным установкам своего руководства или транслируемым из западного лагеря оценкам происходящего на Украине. Поэтому на международных площадках эту бывшую советскую республику долгое время позиционировали исключительно как "жертву", - подчеркнул глава дипмиссии РФ в Женеве.Гатилов считает, что теперь на истинное положение дел, а именно на "откровенные и многочисленные" преступления киевского режима, на "злостные нарушения" им обязательств по международному праву и международному гуманитарному праву "закрывать глаза попросту невозможно".Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, они также использовались против Донецка. Он добавил, что UNIDIR также имеет свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности, в Донецке, когда местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним.В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
https://ria.ru/20231120/finansirovanie-1910623565.html
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в мире, донецк, киев, россия, геннадий гатилов, вооруженные силы украины, оон, украина, human rights watch, антониу гутерреш
В мире, Донецк, Киев, Россия, Геннадий Гатилов, Вооруженные силы Украины, ООН, Украина, Human Rights Watch, Антониу Гутерреш
Гатилов сообщил, что помешало ООН осудить нарушения Киева

Гатилов: Проукраинская позиция ООН помешала ей быстро осудить нарушения Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 ноя - РИА Новости. Проукраинская позиция руководства ООН в начале СВО помешала ей быстро осудить нарушения Киева, в том числе нарушения Оттавской конвенции, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов.
«
"Длительное игнорирование ООНовскими структурами вопиющих и антигуманных преступных деяний киевского режима связано ещё и с тем, что руководство Всемирной организации после начала СВО однозначно заняло проукраинскую позицию. В такой ситуации ООНовским структурам было просто невыгодно, мягко говоря, порицать ВСУ и украинские националистические формирования за творимые ими преступления", - сказал Гатилов.
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Дипломат добавил, что ООН – это сложный бюрократический аппарат, где на выработку и согласование позиции требуются порой долгие месяцы.
«
"Следует признать, что в Организации (ООН - ред.), к сожалению, имеет место откровенное засилье представителей западных государств, которым не с руки прямо противоречить политизированным и часто ангажированным установкам своего руководства или транслируемым из западного лагеря оценкам происходящего на Украине. Поэтому на международных площадках эту бывшую советскую республику долгое время позиционировали исключительно как "жертву", - подчеркнул глава дипмиссии РФ в Женеве.
Гатилов считает, что теперь на истинное положение дел, а именно на "откровенные и многочисленные" преступления киевского режима, на "злостные нарушения" им обязательств по международному праву и международному гуманитарному праву "закрывать глаза попросту невозможно".
Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, они также использовались против Донецка. Он добавил, что UNIDIR также имеет свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности, в Донецке, когда местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним.
В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
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