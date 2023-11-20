https://ria.ru/20231120/osuzhdenie-1910656286.html

Гатилов сообщил, что помешало ООН осудить нарушения Киева

Гатилов сообщил, что помешало ООН осудить нарушения Киева - РИА Новости, 20.11.2023

Гатилов сообщил, что помешало ООН осудить нарушения Киева

Проукраинская позиция руководства ООН в начале СВО помешала ей быстро осудить нарушения Киева, в том числе нарушения Оттавской конвенции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:04

2023-11-20T19:04

2023-11-20T19:15

в мире

донецк

киев

россия

геннадий гатилов

вооруженные силы украины

оон

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/30/1524513018_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0e6318d8c4e5a8c932055323be085bfb.jpg

ЖЕНЕВА, 20 ноя - РИА Новости. Проукраинская позиция руководства ООН в начале СВО помешала ей быстро осудить нарушения Киева, в том числе нарушения Оттавской конвенции, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов. "Длительное игнорирование ООНовскими структурами вопиющих и антигуманных преступных деяний киевского режима связано ещё и с тем, что руководство Всемирной организации после начала СВО однозначно заняло проукраинскую позицию. В такой ситуации ООНовским структурам было просто невыгодно, мягко говоря, порицать ВСУ и украинские националистические формирования за творимые ими преступления", - сказал Гатилов. Дипломат добавил, что ООН – это сложный бюрократический аппарат, где на выработку и согласование позиции требуются порой долгие месяцы."Следует признать, что в Организации (ООН - ред.), к сожалению, имеет место откровенное засилье представителей западных государств, которым не с руки прямо противоречить политизированным и часто ангажированным установкам своего руководства или транслируемым из западного лагеря оценкам происходящего на Украине. Поэтому на международных площадках эту бывшую советскую республику долгое время позиционировали исключительно как "жертву", - подчеркнул глава дипмиссии РФ в Женеве.Гатилов считает, что теперь на истинное положение дел, а именно на "откровенные и многочисленные" преступления киевского режима, на "злостные нарушения" им обязательств по международному праву и международному гуманитарному праву "закрывать глаза попросту невозможно".Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, они также использовались против Донецка. Он добавил, что UNIDIR также имеет свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности, в Донецке, когда местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним.В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

https://ria.ru/20231120/finansirovanie-1910623565.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910654736.html

донецк

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, киев, россия, геннадий гатилов, вооруженные силы украины, оон, украина, human rights watch, антониу гутерреш