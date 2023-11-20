https://ria.ru/20231120/ostanovki-1910653325.html

Более 1,8 тысячи остановок обновят в Ярославской области в 2024 году

Более 1,8 тысячи остановок обновят в Ярославской области в 2024 году - РИА Новости, 20.11.2023

Более 1,8 тысячи остановок обновят в Ярославской области в 2024 году

Более 1,8 тысячи остановочных комплексов обновят в Ярославской области в 2024 году, оснастив большинство из них камерами видеонаблюдения, освещением и... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:55

2023-11-20T18:55

2023-11-20T18:55

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Более 1,8 тысячи остановочных комплексов обновят в Ярославской области в 2024 году, оснастив большинство из них камерами видеонаблюдения, освещением и электронными табло, сообщило правительство региона. Указывается, что на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева обсудили план обновления остановочных комплексов в регионе, который разрабатывает правительство Ярославской области. На совещании отмечалось, что новые объекты появятся во всех муниципальных образованиях. Всего предстоит заменить более 1,8 тысячи павильонов. "Современные остановочные павильоны должны быть выполнены в едином стиле, обеспечены антивандальной защитой. Большая часть комплексов будет оснащена камерами видеонаблюдения, наружным и внутренним освещением, электронными табло, схемой движения транспорта, предусмотрим Wi-Fi и устройства для зарядки гаджетов", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева. Губернатор отметил, что обновление остановочных комплексов - это серьезный проект, направленный на обновление транспортной инфраструктуры. Главная цель – обеспечить жителям области современные и комфортные условия при поездках в общественном транспорте, подчеркнул Евраев. По словам главы Ярославской области, для реализации проекта будут привлечены внебюджетные источники финансирования. Сообщается, что обновление остановочных комплексов – новый этап реализуемой правительством области модернизации региональной системы общественного транспорта, стартовавшей в этом году. На сегодняшний день более 600 новых автобусов вышли на линии в Ярославле и Ярославском районе. Также обновление ждет трамвайное движение в Ярославле.

https://ria.ru/20231116/dorogi-1909944044.html

https://ria.ru/20231114/inflyatsiya-1909428345.html

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ярославская область, ярославль, россия