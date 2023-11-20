https://ria.ru/20231120/ostanovka-1910488212.html
Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку
Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку - РИА Новости, 20.11.2023
Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку
Четыре автомобиля и рейсовый автобус пострадали в результате столкновения большегруза с автобусной остановкой и рекламным щитом во Владивостоке. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:10
2023-11-20T08:10
2023-11-20T09:39
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Четыре автомобиля и рейсовый автобус пострадали в результате столкновения большегруза с автобусной остановкой и рекламным щитом во Владивостоке. Ранее в соцсетях распространилась информация о серьезном ДТП, спровоцированном большегрузом на улице Калинина во Владивостоке. На опубликованных видеокадрах видно, как грузовик на высокой скорости сносит автобусную остановку и врезается в рекламный щит, который от удара повалился на припаркованные автомобили. В МЧС по Приморскому краю сообщили, что после столкновения грузовик загорелся. Отмечается, что до приезда пожарных очевидцы помогли водителю выбраться из кабины. "На момент прибытия пожарных горели колеса автомобиля с правой стороны, а также часть обшивки рефрижератора. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в спасательном ведомстве. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, кроме грузовика в ДТП пострадали 4 автомобиля и рейсовый автобус.
https://ria.ru/20231120/dtp-1910483361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку
Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку и разбил четыре авто
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Четыре автомобиля и рейсовый автобус пострадали в результате столкновения большегруза с автобусной остановкой и рекламным щитом во Владивостоке.
Ранее в соцсетях распространилась информация о серьезном ДТП, спровоцированном большегрузом на улице Калинина во Владивостоке. На опубликованных видеокадрах видно, как грузовик на высокой скорости сносит автобусную остановку и врезается в рекламный щит, который от удара повалился на припаркованные автомобили.
В МЧС
по Приморскому краю
сообщили, что после столкновения грузовик загорелся. Отмечается, что до приезда пожарных очевидцы помогли водителю выбраться из кабины.
"На момент прибытия пожарных горели колеса автомобиля с правой стороны, а также часть обшивки рефрижератора. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в спасательном ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, кроме грузовика в ДТП пострадали 4 автомобиля и рейсовый автобус.
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