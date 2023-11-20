https://ria.ru/20231120/ostanovka-1910488212.html

Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку

Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку - РИА Новости, 20.11.2023

Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку

Четыре автомобиля и рейсовый автобус пострадали в результате столкновения большегруза с автобусной остановкой и рекламным щитом во Владивостоке. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:10

2023-11-20T08:10

2023-11-20T09:39

происшествия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Четыре автомобиля и рейсовый автобус пострадали в результате столкновения большегруза с автобусной остановкой и рекламным щитом во Владивостоке. Ранее в соцсетях распространилась информация о серьезном ДТП, спровоцированном большегрузом на улице Калинина во Владивостоке. На опубликованных видеокадрах видно, как грузовик на высокой скорости сносит автобусную остановку и врезается в рекламный щит, который от удара повалился на припаркованные автомобили. В МЧС по Приморскому краю сообщили, что после столкновения грузовик загорелся. Отмечается, что до приезда пожарных очевидцы помогли водителю выбраться из кабины. "На момент прибытия пожарных горели колеса автомобиля с правой стороны, а также часть обшивки рефрижератора. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в спасательном ведомстве. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, кроме грузовика в ДТП пострадали 4 автомобиля и рейсовый автобус.

https://ria.ru/20231120/dtp-1910483361.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)