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Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку - РИА Новости, 20.11.2023
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08:10 20.11.2023 (обновлено: 09:39 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ostanovka-1910488212.html
Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку
Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку - РИА Новости, 20.11.2023
Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку
Четыре автомобиля и рейсовый автобус пострадали в результате столкновения большегруза с автобусной остановкой и рекламным щитом во Владивостоке. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:10
2023-11-20T09:39
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Четыре автомобиля и рейсовый автобус пострадали в результате столкновения большегруза с автобусной остановкой и рекламным щитом во Владивостоке. Ранее в соцсетях распространилась информация о серьезном ДТП, спровоцированном большегрузом на улице Калинина во Владивостоке. На опубликованных видеокадрах видно, как грузовик на высокой скорости сносит автобусную остановку и врезается в рекламный щит, который от удара повалился на припаркованные автомобили. В МЧС по Приморскому краю сообщили, что после столкновения грузовик загорелся. Отмечается, что до приезда пожарных очевидцы помогли водителю выбраться из кабины. "На момент прибытия пожарных горели колеса автомобиля с правой стороны, а также часть обшивки рефрижератора. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в спасательном ведомстве. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, кроме грузовика в ДТП пострадали 4 автомобиля и рейсовый автобус.
https://ria.ru/20231120/dtp-1910483361.html
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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку

Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку и разбил четыре авто

© Фото : ГУ МВД России по Приморскому краюДТП на улице Калинина во Владивостоке
ДТП на улице Калинина во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : ГУ МВД России по Приморскому краю
ДТП на улице Калинина во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Четыре автомобиля и рейсовый автобус пострадали в результате столкновения большегруза с автобусной остановкой и рекламным щитом во Владивостоке.
Ранее в соцсетях распространилась информация о серьезном ДТП, спровоцированном большегрузом на улице Калинина во Владивостоке. На опубликованных видеокадрах видно, как грузовик на высокой скорости сносит автобусную остановку и врезается в рекламный щит, который от удара повалился на припаркованные автомобили.
В МЧС по Приморскому краю сообщили, что после столкновения грузовик загорелся. Отмечается, что до приезда пожарных очевидцы помогли водителю выбраться из кабины.
"На момент прибытия пожарных горели колеса автомобиля с правой стороны, а также часть обшивки рефрижератора. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в спасательном ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, кроме грузовика в ДТП пострадали 4 автомобиля и рейсовый автобус.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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