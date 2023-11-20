https://ria.ru/20231120/opros-1910573651.html

Правительство Польши должно экономить на себе, считают 66 процентов граждан

Правительство Польши должно экономить на себе, считают 66 процентов граждан - РИА Новости, 20.11.2023

Правительство Польши должно экономить на себе, считают 66 процентов граждан

Новое правительство Польши в первую очередь должно экономить на себе, считают две трети участников социологического исследования, проведенного лабораторией... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:41

2023-11-20T14:41

2023-11-20T14:41

в мире

польша

матеуш моравецкий

анджей дуда

ярослав качиньский

европейский совет

право и справедливость

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ВАРШАВА, 20 ноя - РИА Новости. Новое правительство Польши в первую очередь должно экономить на себе, считают две трети участников социологического исследования, проведенного лабораторией United Surveys. По результатам опроса 66% респондентов в Польше заявили, что новый кабмин должен сократить количество заместителей министров и полномочных представителей правительства, 28,5% придерживаются противоположного мнения. Почти 61% участников опроса сочли целесообразным сократить число министерств и учреждений. Также 55% респондентов высказались за сокращение зарплат министров и заместителей министров. Больше половины опрошенных - 51,4% - указали на необходимость введение критерия дохода для получения социальных выплат, например, по программе "500+", в рамках которой польские семьи на каждого ребенка в настоящее время получают 500 злотых (около 125 долларов) в месяц. Больше 28% респондентов считают, что в рамках экономии правительству следует отказаться от крупных инвестиционных проектов, таких как CPK (Центральный коммуникационный порт, который строится в Барануве - ред.) или от атомной электростанции. Менее всего опрошенных указали на необходимость ограничения закупок оружия - 12,3%. Опрос проводился 10-12 ноября 2023 методом CATI и CAWI (опрос респондента по телефону и через интернет). В нем приняли участие 1000 взрослых граждан Польши. В понедельник президент Польши Анджей Дуда поручил занимавшему ранее должность премьера Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство. После того как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября она получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и, формально имея более половины депутатских мандатов, заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска. Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма.

https://ria.ru/20231118/khod-1910286153.html

https://ria.ru/20231120/sud-1910471389.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1910030044.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, ярослав качиньский, европейский совет, право и справедливость