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Партия власти будет преследовать оппозицию, считает экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 20.11.2023
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13:22 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/oppozitsiya-1910552056.html
Партия власти будет преследовать оппозицию, считает экс-премьер Молдавии
Партия власти будет преследовать оппозицию, считает экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 20.11.2023
Партия власти будет преследовать оппозицию, считает экс-премьер Молдавии
Лидер оппозиционной Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер республики Ион Кику заявил в Telegram-канале, что правящая партия "Действие и... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:22
2023-11-20T13:22
в мире
молдавия
майя санду
ион кику
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КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер республики Ион Кику заявил в Telegram-канале, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) после провала на местных выборах будет преследовать оппозицию. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах - втором по величине городе Молдавии - превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися. "После катастрофы на местных выборах преступная группировка ПДС попытается дискредитировать местную администрацию и захватить еще больше полномочий на центральном уровне. Будут задерживать зарплаты в районах, где они проиграли, то есть примерно во всех. Они будут преследовать людей по политическим мотивам и еще больше подрывать верховенство закона", - написал Кику в своем Telegram-канале. По его мнению, необходимо создать общий фронт против "этой поддерживаемой извне преступной группировки". "ПРОМ подтверждает свою твердую позицию не голосовать за председателей районов от ПДС и призывает все ответственные политические силы в стране занять такую же позицию", - подчеркнул он. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html
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в мире, молдавия, майя санду, ион кику
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ион Кику
Партия власти будет преследовать оппозицию, считает экс-премьер Молдавии

Экс-премьер Молдавии: после провала на выборах ПДС будет преследовать оппозицию

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер республики Ион Кику заявил в Telegram-канале, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) после провала на местных выборах будет преследовать оппозицию.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах - втором по величине городе Молдавии - превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися.
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"После катастрофы на местных выборах преступная группировка ПДС попытается дискредитировать местную администрацию и захватить еще больше полномочий на центральном уровне. Будут задерживать зарплаты в районах, где они проиграли, то есть примерно во всех. Они будут преследовать людей по политическим мотивам и еще больше подрывать верховенство закона", - написал Кику в своем Telegram-канале.
По его мнению, необходимо создать общий фронт против "этой поддерживаемой извне преступной группировки". "ПРОМ подтверждает свою твердую позицию не голосовать за председателей районов от ПДС и призывает все ответственные политические силы в стране занять такую же позицию", - подчеркнул он.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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