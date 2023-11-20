https://ria.ru/20231120/oppozitsiya-1910552056.html

Партия власти будет преследовать оппозицию, считает экс-премьер Молдавии

Партия власти будет преследовать оппозицию, считает экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 20.11.2023

Партия власти будет преследовать оппозицию, считает экс-премьер Молдавии

Лидер оппозиционной Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер республики Ион Кику заявил в Telegram-канале, что правящая партия "Действие и... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:22

2023-11-20T13:22

2023-11-20T13:22

в мире

молдавия

майя санду

ион кику

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер республики Ион Кику заявил в Telegram-канале, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) после провала на местных выборах будет преследовать оппозицию. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах - втором по величине городе Молдавии - превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися. "После катастрофы на местных выборах преступная группировка ПДС попытается дискредитировать местную администрацию и захватить еще больше полномочий на центральном уровне. Будут задерживать зарплаты в районах, где они проиграли, то есть примерно во всех. Они будут преследовать людей по политическим мотивам и еще больше подрывать верховенство закона", - написал Кику в своем Telegram-канале. По его мнению, необходимо создать общий фронт против "этой поддерживаемой извне преступной группировки". "ПРОМ подтверждает свою твердую позицию не голосовать за председателей районов от ПДС и призывает все ответственные политические силы в стране занять такую же позицию", - подчеркнул он. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html

https://ria.ru/20231119/gagauziya-1910458781.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, ион кику