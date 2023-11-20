Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил, что продолжит операцию в Газе после освобождения заложников - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 20.11.2023 (обновлено: 18:16 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/operatsiya-1910621481.html
Израиль заявил, что продолжит операцию в Газе после освобождения заложников
Израиль заявил, что продолжит операцию в Газе после освобождения заложников - РИА Новости, 20.11.2023
Израиль заявил, что продолжит операцию в Газе после освобождения заложников
Тель-Авив продолжит операцию в секторе Газа даже после освобождения заложников, сообщил министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:57
2023-11-20T18:16
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
бени ганц
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
сектор газа
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909197295_43:275:3054:1969_1920x0_80_0_0_4ff62e53cece15e9bbd86d40a51c8f14.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя — РИА Новости. Тель-Авив продолжит операцию в секторе Газа даже после освобождения заложников, сообщил министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бенни Ганц, чьи слова приводит армейское радио "Галей ЦАХАЛ".&quot;Даже если будет пауза (прекращение огня. — Прим. ред.) для возвращения заложников, мы вернемся и ударим по врагу изо всех сил. В настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется&quot;, — заявил он.В конце прошлой недели телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль близки к договоренности об освобождении 50 заложников из числа гражданских лиц взамен на перемирие в течение трех или пяти дней, вызволение такого же числа палестинских женщин и детей из израильских тюрем и доставку топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в минувшую субботу, что на тот момент стороны не достигли договоренностей по освобождению заложников.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231118/sdelka-1910216495.html
израиль
сектор газа
ссср
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909197295_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_280f3dc96458138572b0de7802044769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, бени ганц, биньямин нетаньяху, израиль, в мире, сектор газа, ссср, оон, тель-авив
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Бени Ганц, Биньямин Нетаньяху, Израиль, В мире, Сектор Газа, СССР, ООН, Тель-Авив
Израиль заявил, что продолжит операцию в Газе после освобождения заложников

Министр Ганц: Израиль продолжит операцию в Газе после освобождения заложников

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя — РИА Новости. Тель-Авив продолжит операцию в секторе Газа даже после освобождения заложников, сообщил министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бенни Ганц, чьи слова приводит армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
«

"Даже если будет пауза (прекращение огня. — Прим. ред.) для возвращения заложников, мы вернемся и ударим по врагу изо всех сил. В настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется", — заявил он.

В конце прошлой недели телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль близки к договоренности об освобождении 50 заложников из числа гражданских лиц взамен на перемирие в течение трех или пяти дней, вызволение такого же числа палестинских женщин и детей из израильских тюрем и доставку топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в минувшую субботу, что на тот момент стороны не достигли договоренностей по освобождению заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Херш заявил об отказе Нетаньяху от согласованной США сделки по заложникам
18 ноября, 02:15

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСБени ГанцБиньямин НетаньяхуИзраильВ миреСектор ГазаСССРООНТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала