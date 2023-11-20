Израиль заявил, что продолжит операцию в Газе после освобождения заложников
Министр Ганц: Израиль продолжит операцию в Газе после освобождения заложников
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя — РИА Новости. Тель-Авив продолжит операцию в секторе Газа даже после освобождения заложников, сообщил министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бенни Ганц, чьи слова приводит армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
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"Даже если будет пауза (прекращение огня. — Прим. ред.) для возвращения заложников, мы вернемся и ударим по врагу изо всех сил. В настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется", — заявил он.
В конце прошлой недели телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль близки к договоренности об освобождении 50 заложников из числа гражданских лиц взамен на перемирие в течение трех или пяти дней, вызволение такого же числа палестинских женщин и детей из израильских тюрем и доставку топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в минувшую субботу, что на тот момент стороны не достигли договоренностей по освобождению заложников.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.