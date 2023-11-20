https://ria.ru/20231120/operatsiya-1910621481.html

Израиль заявил, что продолжит операцию в Газе после освобождения заложников

Израиль заявил, что продолжит операцию в Газе после освобождения заложников - РИА Новости, 20.11.2023

Израиль заявил, что продолжит операцию в Газе после освобождения заложников

Тель-Авив продолжит операцию в секторе Газа даже после освобождения заложников, сообщил министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:57

2023-11-20T16:57

2023-11-20T18:16

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

бени ганц

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

сектор газа

ссср

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя — РИА Новости. Тель-Авив продолжит операцию в секторе Газа даже после освобождения заложников, сообщил министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бенни Ганц, чьи слова приводит армейское радио "Галей ЦАХАЛ"."Даже если будет пауза (прекращение огня. — Прим. ред.) для возвращения заложников, мы вернемся и ударим по врагу изо всех сил. В настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется", — заявил он.В конце прошлой недели телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль близки к договоренности об освобождении 50 заложников из числа гражданских лиц взамен на перемирие в течение трех или пяти дней, вызволение такого же числа палестинских женщин и детей из израильских тюрем и доставку топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в минувшую субботу, что на тот момент стороны не достигли договоренностей по освобождению заложников.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231118/sdelka-1910216495.html

израиль

сектор газа

ссср

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, бени ганц, биньямин нетаньяху, израиль, в мире, сектор газа, ссср, оон, тель-авив