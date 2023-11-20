https://ria.ru/20231120/ofitsiantka-1910481740.html

На Камчатке завершили дело о жестоком избиении официантки управляющим кафе

На Камчатке завершили дело о жестоком избиении официантки управляющим кафе - РИА Новости, 20.11.2023

На Камчатке завершили дело о жестоком избиении официантки управляющим кафе

Следователи следственного управления СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего управляющего кафе в поселке... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T06:30

2023-11-20T06:30

2023-11-20T06:30

россия

камчатка

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камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости. Следователи следственного управления СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего управляющего кафе в поселке Сокоч Елизовского района, жестоко избившего официантку, сообщила пресс-служба ведомства. "Пятнадцатого августа 2023 года в помещении кафе поселка Сокоч между управляющим заведения, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудницей указанного заведения произошел конфликт. С целью убийства мужчина взял три ножа, которые спрятал в одежде, и продолжил высказывать претензии женщине. Затем обвиняемый с силой нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей", - говорится в сообщении. Уточняется, что применять ножи он не стал. Довести умысел до конца мужчине помешали свидетели. После этого он скрылся с места происшествия, а видеозапись жестокого избиения официантки попала в социальные сети. Подозреваемого задержали спустя несколько часов. На допросе он утверждал, что не виновен в произошедшем. Также выяснилось, что ранее мужчина проживал в Краснодарском крае и был судим за подобное преступление. Сейчас он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910064399.html

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россия, камчатка, происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)