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На Камчатке завершили дело о жестоком избиении официантки управляющим кафе - РИА Новости, 20.11.2023
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06:30 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/ofitsiantka-1910481740.html
На Камчатке завершили дело о жестоком избиении официантки управляющим кафе
На Камчатке завершили дело о жестоком избиении официантки управляющим кафе - РИА Новости, 20.11.2023
На Камчатке завершили дело о жестоком избиении официантки управляющим кафе
Следователи следственного управления СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего управляющего кафе в поселке... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T06:30
2023-11-20T06:30
россия
камчатка
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости. Следователи следственного управления СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего управляющего кафе в поселке Сокоч Елизовского района, жестоко избившего официантку, сообщила пресс-служба ведомства. "Пятнадцатого августа 2023 года в помещении кафе поселка Сокоч между управляющим заведения, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудницей указанного заведения произошел конфликт. С целью убийства мужчина взял три ножа, которые спрятал в одежде, и продолжил высказывать претензии женщине. Затем обвиняемый с силой нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей", - говорится в сообщении. Уточняется, что применять ножи он не стал. Довести умысел до конца мужчине помешали свидетели. После этого он скрылся с места происшествия, а видеозапись жестокого избиения официантки попала в социальные сети. Подозреваемого задержали спустя несколько часов. На допросе он утверждал, что не виновен в произошедшем. Также выяснилось, что ранее мужчина проживал в Краснодарском крае и был судим за подобное преступление. Сейчас он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
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россия, камчатка, происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Камчатка, Происшествия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке завершили дело о жестоком избиении официантки управляющим кафе

СК на Камчатке завершил дело в отношении управляющего кафе, избившего официантку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости. Следователи следственного управления СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего управляющего кафе в поселке Сокоч Елизовского района, жестоко избившего официантку, сообщила пресс-служба ведомства.
"Пятнадцатого августа 2023 года в помещении кафе поселка Сокоч между управляющим заведения, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудницей указанного заведения произошел конфликт. С целью убийства мужчина взял три ножа, которые спрятал в одежде, и продолжил высказывать претензии женщине. Затем обвиняемый с силой нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что применять ножи он не стал. Довести умысел до конца мужчине помешали свидетели. После этого он скрылся с места происшествия, а видеозапись жестокого избиения официантки попала в социальные сети. Подозреваемого задержали спустя несколько часов. На допросе он утверждал, что не виновен в произошедшем. Также выяснилось, что ранее мужчина проживал в Краснодарском крае и был судим за подобное преступление. Сейчас он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
 
РоссияКамчаткаПроисшествияКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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