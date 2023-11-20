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Лукашенко надеется, что саммит ОДКБ поспособствует обороне и безопасности - РИА Новости, 20.11.2023
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11:39 20.11.2023 (обновлено: 11:55 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/odkb-1910522555.html
Лукашенко надеется, что саммит ОДКБ поспособствует обороне и безопасности
Лукашенко надеется, что саммит ОДКБ поспособствует обороне и безопасности - РИА Новости, 20.11.2023
Лукашенко надеется, что саммит ОДКБ поспособствует обороне и безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что саммит ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске, будет способствовать наращиванию усилий по обороне РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:39
2023-11-20T11:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
имангали тасмагамбетов
одкб
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что саммит ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске, будет способствовать наращиванию усилий по обороне и безопасности стран-членов организации. Лукашенко в понедельник принимает генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. "У нас с вами ответственный период. Нам надо достойно провести сессию нашей военно-политической организации. И я хотел бы прежде всего от вас услышать, если это есть, определенные нюансы накануне этого мероприятия. Очень ответственного мероприятия. Мы очень серьезно готовимся к этому мероприятию", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. В ходе встречи президент Белоруссии отметил наличие непростого периода на постсоветском пространстве, который характеризуется конфликтными ситуациями в СНГ, в том числе в зоне ответственности ОДКБ. "Но мы к этому готовы, и я надеюсь, что данное мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет как раз способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ", - сказал Лукашенко.Он также дал положительную оценку тому, что на юге в Центральной Азии удалось найти развязки некоторого конфликта, существовавшего между Таджикистаном и Киргизией, закончилось также противостояние между Арменией и Азербайджаном. "Надо думать о будущем - как устраивать там жизнь двух государств", - сказал белорусский президент.Он отметил, что "проблемы накапливались не один год, не два, не три и не пять". "Это давние болевые точки. Но наметился позитив в этом отношении. Это не потому, что мы председательствовали (в ОДКБ - ред.). Но на этот период пришлись вот эти хорошие шаги, пришелся такой момент, движение, тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве. Еще раз подчеркиваю, в зоне ответственности ОДКБ. Потому что и Армения, и Кыргызстан являются членами ОДКБ", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909655104.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, имангали тасмагамбетов, одкб
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ
Лукашенко надеется, что саммит ОДКБ поспособствует обороне и безопасности

Лукашенко: саммит ОДКБ должен способствовать усилиям по обороне и безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что саммит ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске, будет способствовать наращиванию усилий по обороне и безопасности стран-членов организации.
Лукашенко в понедельник принимает генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.
"У нас с вами ответственный период. Нам надо достойно провести сессию нашей военно-политической организации. И я хотел бы прежде всего от вас услышать, если это есть, определенные нюансы накануне этого мероприятия. Очень ответственного мероприятия. Мы очень серьезно готовимся к этому мероприятию", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
В ходе встречи президент Белоруссии отметил наличие непростого периода на постсоветском пространстве, который характеризуется конфликтными ситуациями в СНГ, в том числе в зоне ответственности ОДКБ. "Но мы к этому готовы, и я надеюсь, что данное мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет как раз способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ", - сказал Лукашенко.
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Он также дал положительную оценку тому, что на юге в Центральной Азии удалось найти развязки некоторого конфликта, существовавшего между Таджикистаном и Киргизией, закончилось также противостояние между Арменией и Азербайджаном. "Надо думать о будущем - как устраивать там жизнь двух государств", - сказал белорусский президент.
Он отметил, что "проблемы накапливались не один год, не два, не три и не пять". "Это давние болевые точки. Но наметился позитив в этом отношении. Это не потому, что мы председательствовали (в ОДКБ - ред.). Но на этот период пришлись вот эти хорошие шаги, пришелся такой момент, движение, тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве. Еще раз подчеркиваю, в зоне ответственности ОДКБ. Потому что и Армения, и Кыргызстан являются членами ОДКБ", - сказал Лукашенко.
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