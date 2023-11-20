https://ria.ru/20231120/obuv-1910664327.html
СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений
СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений - РИА Новости, 20.11.2023
СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений
Ближайшее окружение президента США Джо Байдена, который в понедельник отмечает 81-й день рождения, взволновано возрастными проблемами лидера Соединенных Штатов: РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:50
2023-11-20T19:50
2023-11-20T20:41
в мире
сша
джо байден
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865164932_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_40155e94f7576d299f8382aef0433d5a.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Ближайшее окружение президента США Джо Байдена, который в понедельник отмечает 81-й день рождения, взволновано возрастными проблемами лидера Соединенных Штатов: обсуждают, что президенту нужно меньше ходить под камерами и носить более удобную обувь, чтобы снизить риск падений, пишет газета Politico.По информации издания, близкое окружение Байдена, включая членов семьи, обеспокоено возрастом американского лидера.Как отмечается, в его окружении обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался под камерами. Кроме того, близкие к президенту также выступали за то, чтобы Байден носил более удобную обувь. Это нужно для того, чтобы его походка казалась "менее скованной", а также снижала "риск падений", добавляет Politico.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865164932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a492056540ac48d06fa28299e0378713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, politico
В мире, США, Джо Байден, Politico
СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений
Politico: окружение Байдена хочет сменить ему обувь, чтобы снизить риск падений
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости.
Ближайшее окружение президента США Джо Байдена, который в понедельник отмечает 81-й день рождения, взволновано возрастными проблемами лидера Соединенных Штатов: обсуждают, что президенту нужно меньше ходить под камерами и носить более удобную обувь, чтобы снизить риск падений, пишет газета Politico
.
По информации издания, близкое окружение Байдена, включая членов семьи, обеспокоено возрастом американского лидера.
Как отмечается, в его окружении обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался под камерами.
Кроме того, близкие к президенту также выступали за то, чтобы Байден носил более удобную обувь. Это нужно для того, чтобы его походка казалась "менее скованной", а также снижала "риск падений", добавляет Politico.
Уничтожить ХАМАС и остановить Путина — мечты Байдена в день рождения