https://ria.ru/20231120/obuv-1910664327.html

СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений

СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений - РИА Новости, 20.11.2023

СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений

Ближайшее окружение президента США Джо Байдена, который в понедельник отмечает 81-й день рождения, взволновано возрастными проблемами лидера Соединенных Штатов: РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:50

2023-11-20T19:50

2023-11-20T20:41

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politico

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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Ближайшее окружение президента США Джо Байдена, который в понедельник отмечает 81-й день рождения, взволновано возрастными проблемами лидера Соединенных Штатов: обсуждают, что президенту нужно меньше ходить под камерами и носить более удобную обувь, чтобы снизить риск падений, пишет газета Politico.По информации издания, близкое окружение Байдена, включая членов семьи, обеспокоено возрастом американского лидера.Как отмечается, в его окружении обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался под камерами. Кроме того, близкие к президенту также выступали за то, чтобы Байден носил более удобную обувь. Это нужно для того, чтобы его походка казалась "менее скованной", а также снижала "риск падений", добавляет Politico.

https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html

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в мире, сша, джо байден, politico