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СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений - РИА Новости, 20.11.2023
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19:50 20.11.2023 (обновлено: 20:41 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/obuv-1910664327.html
СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений
СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений - РИА Новости, 20.11.2023
СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений
Ближайшее окружение президента США Джо Байдена, который в понедельник отмечает 81-й день рождения, взволновано возрастными проблемами лидера Соединенных Штатов: РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:50
2023-11-20T20:41
в мире
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politico
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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Ближайшее окружение президента США Джо Байдена, который в понедельник отмечает 81-й день рождения, взволновано возрастными проблемами лидера Соединенных Штатов: обсуждают, что президенту нужно меньше ходить под камерами и носить более удобную обувь, чтобы снизить риск падений, пишет газета Politico.По информации издания, близкое окружение Байдена, включая членов семьи, обеспокоено возрастом американского лидера.Как отмечается, в его окружении обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался под камерами. Кроме того, близкие к президенту также выступали за то, чтобы Байден носил более удобную обувь. Это нужно для того, чтобы его походка казалась "менее скованной", а также снижала "риск падений", добавляет Politico.
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в мире, сша, джо байден, politico
В мире, США, Джо Байден, Politico
СМИ: окружение Байдена хочет переобуть его, чтобы снизить риск падений

Politico: окружение Байдена хочет сменить ему обувь, чтобы снизить риск падений

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Ближайшее окружение президента США Джо Байдена, который в понедельник отмечает 81-й день рождения, взволновано возрастными проблемами лидера Соединенных Штатов: обсуждают, что президенту нужно меньше ходить под камерами и носить более удобную обувь, чтобы снизить риск падений, пишет газета Politico.
По информации издания, близкое окружение Байдена, включая членов семьи, обеспокоено возрастом американского лидера.
Как отмечается, в его окружении обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался под камерами.
Кроме того, близкие к президенту также выступали за то, чтобы Байден носил более удобную обувь. Это нужно для того, чтобы его походка казалась "менее скованной", а также снижала "риск падений", добавляет Politico.
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