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Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в понедельник в 17.30 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:53

2023-11-20T17:53

2023-11-20T17:53

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 17.30 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 16.55 ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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горловка, вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика