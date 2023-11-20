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Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/obstrel-1910468402.html
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.11.2023
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 21 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T00:42
2023-11-20T00:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
в мире
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 21 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о семи фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 21 единицу различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Докучаевск, Кумачово. Кроме того, поступили сообщения о гибели мирной жительницы в результате обстрелов в Кумачово. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 11 обстрелов.
https://ria.ru/20231119/obstrel-1910445223.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка, В мире
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 21 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о семи фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 21 единицу различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Докучаевск, Кумачово.
Кроме того, поступили сообщения о гибели мирной жительницы в результате обстрелов в Кумачово.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 11 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаГорловкаВ мире
 
 
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