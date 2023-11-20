https://ria.ru/20231120/obstrel-1910468402.html
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.11.2023
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 21 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T00:42
2023-11-20T00:42
2023-11-20T00:42
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 21 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о семи фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 21 единицу различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Докучаевск, Кумачово. Кроме того, поступили сообщения о гибели мирной жительницы в результате обстрелов в Кумачово. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 11 обстрелов.
https://ria.ru/20231119/obstrel-1910445223.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка, В мире
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас