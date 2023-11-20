https://ria.ru/20231120/novokuznetsk-1910496665.html
Число пострадавших после урагана в Новокузнецке возросло до шести
Число пострадавших после урагана в Новокузнецке возросло до шести - РИА Новости, 20.11.2023
Число пострадавших после урагана в Новокузнецке возросло до шести
Число пострадавших от последствий урагана в Новокузнецке Кемеровской области возросло до шести, они в стабильном состоянии, сообщил глава города Сергей... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:33
2023-11-20T09:33
2023-11-20T09:33
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
сергей кузнецов (архитектор)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число пострадавших от последствий урагана в Новокузнецке Кемеровской области возросло до шести, они в стабильном состоянии, сообщил глава города Сергей Кузнецов. В воскресенье сильный ветер с порывами 30-35 метров в секунду проходил по городам Сибирского федерального округа, он срывал крыши со зданий, валил деревья, переворачивал остановки. В Новокузнецке сообщалось о госпитализации женщины, на которую упала вывеска "Спортмастер" с торгового центра. Кроме того, два человека погибли, еще двое пострадали после падения дерева на автомобиль в Заводском районе города. Глава Новокузнецка сообщал, что город не сталкивался с подобной стихией 45 лет - с 1978 года. "(Кроме пострадавшей, на которую упала вывеска) еще у пятерых пострадавших стабильное состояние. Приносим соболезнования родственникам погибших, поручил соцзащите оказать всю необходимую помощь", – написал Кузнецов Telegram-канале. По его словам, подача по высоковольтным линиям полностью восстановлена, сейчас идет работа на районных подстанциях и сетях. Школы на сегодня переведены на дистанционное обучение. "Есть критические повреждения в школах 83, 69, 17, 53, детском саду 186. Сегодня проведу объезд и примем решение по подрядчикам для проведения ремонта", - сообщил глава Новокузнецка. Кузнецов подчеркнул, что до сих пор идет запись в волонтерские отряды для уборки улиц. "Нам требуется ваша помощь. Прошу выйти на субботники в социальные учреждения. Спасибо вам за терпение!" - заключил он. Из-за разгула стихии в Новокузнецке действует режим ЧС.
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, сергей кузнецов (архитектор)
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Сергей Кузнецов (архитектор)
Число пострадавших после урагана в Новокузнецке возросло до шести
Число пострадавших после урагана в Новокузнецке возросло до шести
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Число пострадавших от последствий урагана в Новокузнецке Кемеровской области возросло до шести
, они в стабильном состоянии, сообщил глава города Сергей Кузнецов.
В воскресенье сильный ветер с порывами 30-35 метров в секунду проходил по городам Сибирского федерального округа, он срывал крыши со зданий, валил деревья, переворачивал остановки. В Новокузнецке сообщалось о госпитализации женщины, на которую упала вывеска "Спортмастер" с торгового центра.
Кроме того, два человека погибли, еще двое пострадали после падения дерева на автомобиль в Заводском районе города. Глава Новокузнецка сообщал, что город не сталкивался с подобной стихией 45 лет - с 1978 года.
«
"(Кроме пострадавшей, на которую упала вывеска) еще у пятерых пострадавших стабильное состояние. Приносим соболезнования родственникам погибших, поручил соцзащите оказать всю необходимую помощь", – написал Кузнецов Telegram-канале.
По его словам, подача по высоковольтным линиям полностью восстановлена, сейчас идет работа на районных подстанциях и сетях. Школы на сегодня переведены на дистанционное обучение.
В Новокузнецке из-за падения дерева на машину погибли люди
"Есть критические повреждения в школах 83, 69, 17, 53, детском саду 186. Сегодня проведу объезд и примем решение по подрядчикам для проведения ремонта", - сообщил глава Новокузнецка.
Кузнецов подчеркнул, что до сих пор идет запись в волонтерские отряды для уборки улиц. "Нам требуется ваша помощь. Прошу выйти на субботники в социальные учреждения. Спасибо вам за терпение!" - заключил он.
Из-за разгула стихии в Новокузнецке действует режим ЧС.