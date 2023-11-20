https://ria.ru/20231120/nepogoda-1910497381.html

Глава Омской области ввел режим повышенной готовности

Глава Омской области ввел режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.11.2023

Глава Омской области ввел режим повышенной готовности

Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что провел экстренное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:34

2023-11-20T09:34

2023-11-20T09:34

омская область

виталий хоценко

происшествия

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ОМСК, 20 ноя - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что провел экстренное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с непогодой и ввел в регионе режим повышенной готовности. Виталий Хоценко обсудил с коллегами из всех служб ход устранения последствий непогоды. Погодные условия ухудшились в Омской области вечером 18 ноября, после дождя и мокрого снега резко начался снегопад. В нескольких районах области наблюдались отключения электроэнергии и перебои со связью. Энергетикам удалось восстановить линии электропередач в более чем 200 населенных пунктах. Работы продолжаются в около 80 населенных пунктах Омской области. "По итогам заседания ввели на территории всей области режим повышенной готовности до особого распоряжения", - сообщил глава региона. Из-за отключения электроэнергии наблюдаются перебои со связью в 17 районах области. Виталий Хоценко поставил задачу региональному Минцифры оперативно отрабатывать все заявки в максимально короткие сроки.

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омская область

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омская область, виталий хоценко, происшествия