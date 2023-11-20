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Глава Омской области ввел режим повышенной готовности
Глава Омской области ввел режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.11.2023
Глава Омской области ввел режим повышенной готовности
Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что провел экстренное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:34
2023-11-20T09:34
2023-11-20T09:34
омская область
виталий хоценко
происшествия
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ОМСК, 20 ноя - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что провел экстренное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с непогодой и ввел в регионе режим повышенной готовности. Виталий Хоценко обсудил с коллегами из всех служб ход устранения последствий непогоды. Погодные условия ухудшились в Омской области вечером 18 ноября, после дождя и мокрого снега резко начался снегопад. В нескольких районах области наблюдались отключения электроэнергии и перебои со связью. Энергетикам удалось восстановить линии электропередач в более чем 200 населенных пунктах. Работы продолжаются в около 80 населенных пунктах Омской области. "По итогам заседания ввели на территории всей области режим повышенной готовности до особого распоряжения", - сообщил глава региона. Из-за отключения электроэнергии наблюдаются перебои со связью в 17 районах области. Виталий Хоценко поставил задачу региональному Минцифры оперативно отрабатывать все заявки в максимально короткие сроки.
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омская область, виталий хоценко, происшествия
Омская область, Виталий Хоценко, Происшествия
Глава Омской области ввел режим повышенной готовности
Глава Омской области ввел режим повышенной готовности в регионе из-за непогоды
ОМСК, 20 ноя - РИА Новости.
Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что провел экстренное заседание
региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с непогодой и ввел в регионе режим повышенной готовности.
Виталий Хоценко обсудил с коллегами из всех служб ход устранения последствий непогоды. Погодные условия ухудшились в Омской области вечером 18 ноября, после дождя и мокрого снега резко начался снегопад. В нескольких районах области наблюдались отключения электроэнергии и перебои со связью. Энергетикам удалось восстановить линии электропередач в более чем 200 населенных пунктах. Работы продолжаются в около 80 населенных пунктах Омской области.
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"По итогам заседания ввели на территории всей области режим повышенной готовности до особого распоряжения", - сообщил глава региона.
Из-за отключения электроэнергии наблюдаются перебои со связью в 17 районах области. Виталий Хоценко поставил задачу региональному Минцифры оперативно отрабатывать все заявки в максимально короткие сроки.