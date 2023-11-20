https://ria.ru/20231120/nepogoda-1910485879.html

В Новосибирской области устраняют последствия непогоды со штормовым ветром

В Новосибирской области устраняют последствия непогоды со штормовым ветром - РИА Новости, 20.11.2023

В Новосибирской области устраняют последствия непогоды со штормовым ветром

Штормовой ветер и мокрый снег в минувшее воскресенье в Новосибирской области привели к нарушению энергоснабжения в 14 тысячах жилых домов, где проживают около... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T07:24

2023-11-20T07:24

2023-11-20T07:24

происшествия

новосибирская область

анатолий локоть

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 20 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер и мокрый снег в минувшее воскресенье в Новосибирской области привели к нарушению энергоснабжения в 14 тысячах жилых домов, где проживают около 40 тысяч человек, восстановительные работы продолжаются, сообщил в понедельник замглавы ГУМЧС по региону Евгений Лебедев. "В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений на территории города Бердска и 16 районов области произошло нарушение энергоснабжения 137 населенных пунктов, под отключение попало около 14 тысяч жилых домов с населением около 40 тысяч человек, 79 социально-значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказал он на оперативном совещании в областном правительстве. Лебедев также сообщил, что на территории шести районов области ветер повредил кровли 11 зданий, в том числе семи социально-значимых объектов. Зафиксированы случаи падения деревьев. В двух районах в связи с мокрым снегом было временно прекращено автобусное сообщение с десятью населенными пунктами. В свою очередь глава областного минэнергетики и ЖКХ Денис Архипов сообщил, что в результате сильных порывов ветра 19 ноября было зафиксировано 193 аварийных отключений электроснабжения. На 09.30 понедельника (05.30 мск) остается шесть отключений, 383 абонента. По данным мэра Новосибирска Анатолия Локтя, по данным на 08.00 понедельника (04.00 мск) в городскую ЕДДС поступило 41 обращение. В основном они были связаны с упавшими деревьями и ветками. В городе произошло девять обрывов линий электропередачи и пять обрывов линий освещения. Повреждено четыре остановки. Пострадавших нет. В настоящее время электроснабжение восстановлено, отметил он.

https://ria.ru/20231119/shtorm-1910409236.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, анатолий локоть, новосибирск