https://ria.ru/20231120/narushenie-1910657720.html

Гатилов обвинил Францию, ФРГ и США в нарушении Киевом Оттавской конвенции

Гатилов обвинил Францию, ФРГ и США в нарушении Киевом Оттавской конвенции - РИА Новости, 20.11.2023

Гатилов обвинил Францию, ФРГ и США в нарушении Киевом Оттавской конвенции

Франция, Германия и США несут ответственность за нарушение Киевом Оттавской конвенции, поскольку Украина использует противопехотные мины в том числе их... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:08

2023-11-20T19:08

2023-11-20T19:26

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ЖЕНЕВА, 20 ноя - РИА Новости. Франция, Германия и США несут ответственность за нарушение Киевом Оттавской конвенции, поскольку Украина использует противопехотные мины в том числе их производства, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Еще один немаловажный аспект. ВСУ используют не только советские мины (ПФМ-1 "Лепесток"), но и мины американского, французского и немецкого происхождения. Таким образом, за преступления Киева солидарную ответственность также несут его западные покровители и спонсоры", - сказал он. Дипломат добавил, что Россия продолжит подчёркивать "цинизм и двойные стандарты" стран Запада, которые посредством расширения поставок оружия "не только участвуют в военных преступлениях Киева, но и способствуют эскалации конфликта, а также отдаляют перспективы его урегулирования"."Доказано, что украинцы минируют обочины дорог между населенными пунктами, мосты, плотины, жилые дома, образовательные и медицинские учреждения с единственной целью - причинить максимальный ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Это является не только откровенным нарушением Оттавской конвенции, но и Дополненного протокола II к Конвенции о "негуманном" оружии", - уточнил глава дипмиссии РФ в Женеве.Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Он добавил, что UNIDIR также имеет свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке, местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. В феврале 2023 года на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231120/osuzhdenie-1910656286.html

https://ria.ru/20231115/daniya-1909662798.html

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