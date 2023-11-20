https://ria.ru/20231120/nablyudateli-1910603051.html

Наблюдатели Promo-LEX рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии

Наблюдатели Promo-LEX рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.11.2023

Наблюдатели Promo-LEX рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии

Сто двадцать шесть инцидентов зафиксировано во время второго тура местных выборов в Молдавии, среди самых частых – присутствие посторонних на избирательных... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:07

2023-11-20T16:07

2023-11-20T16:07

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КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Сто двадцать шесть инцидентов зафиксировано во время второго тура местных выборов в Молдавии, среди самых частых – присутствие посторонних на избирательных участках во время голосования и фотографирование бюллетеней, говорится в отчете, представленном наблюдателями от молдавской организации Promo-LEX. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах - втором по величине городе Молдавии, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися. "По итогам обработки всех отчетов, полученных от наблюдателей, Promo-LEX отметило 126 инцидентов в ходе голосования. Среди наиболее частых видов инцидентов были необоснованное присутствие посторонних лиц в помещении или в радиусе 100 метров от избирательного участка (31 случай), а также фотографирование избирательных бюллетеней и другие нарушения тайны голосования (25 случаев)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Уточняется, что также было зафиксировано 12 случаев нарушения видеосъемки избирательного процесса, восемь случаев сбоя в работе электронной системы, шесть случаев ограничения доступа к участкам наблюдателям, два случая отказа в выдаче копий всех протоколов подсчета голосов. За кресла мэров и глав сельских администраций во втором туре боролись 544 кандидата, из них 488 были выдвинуты политическими партиями, а 56 - независимые. Среди всех кандидатов 158 женщин. Основная борьба развернулась за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международный. Они представляли восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдавии отказали в аккредитации.

https://ria.ru/20231120/moldaviya-1910574870.html

https://ria.ru/20231119/gagauziya-1910458781.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, комрат