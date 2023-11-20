https://ria.ru/20231120/mumii-1910686682.html

Археологи в Перу обнаружили пять мумий возрастом более тысячи лет

Археологи в Перу обнаружили пять мумий возрастом более тысячи лет - РИА Новости, 21.11.2023

Археологи в Перу обнаружили пять мумий возрастом более тысячи лет

Археологи Перу обнаружили пять мумий, возраст которых превышает тысячу лет, а также лестницу, которая датируется 3500 годом до нашей эры, у реки Римак в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-20T21:52

2023-11-20T21:52

2023-11-21T08:53

лима (город)

перу

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Археологи Перу обнаружили пять мумий, возраст которых превышает тысячу лет, а также лестницу, которая датируется 3500 годом до нашей эры, у реки Римак в провинции Лима, сообщило агентство Andina. "Археологи, работающие в археологическом памятнике Ла-Флорида в районе реки Римак в Лиме, ​​нашли пять мумий, предположительно, четырех детей и одного взрослого <...> возрастом более тысячи лет", — отмечает агентство.Как сообщает агентство Andina со ссылкой на археологов, мумии будут вывезены с места обнаружения до конца 2023 года, чтобы специалисты могли продолжить исследования. Отмечается, что археологи планируют провести анализ компонентов ткани, обнаруженной в погребальных свертках вместе с мумиями. "Кроме того, археологи нашли лестницу, датируемую 3500 годом до нашей эры", — добавляет агентство.

https://ria.ru/20231110/arkheologiya-1908596902.html

лима (город)

перу

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лима (город), перу