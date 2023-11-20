Дептранс Москвы предупредил о новой схеме мошенничества
Дептранс Москвы предостерег от мошенников, представляющихся сотрудниками метро
© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предостерег от взаимодействия с мошенниками, которые, представляясь работниками метро, приглашают принять участие в закупке товаров и склоняют подписать документы якобы с московским метрополитеном, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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"За последние несколько месяцев участились мошеннические схемы по подписанию "поддельных" документов якобы с Московском метрополитеном. Мошенники представляются работниками "Отдела закупок" метро и приглашают принять участие в закупке товаров с отсрочкой платежа. Для убедительности неизвестные лица используют в названии электронной почты слово metro. С них злоумышленники направляют для рассмотрения документы с подписью начальника метрополитена и печатью", - говорится в сообщении.
В дептрансе отметили, что московский метрополитен обладает положительной репутацией на рынке как гарантированный плательщик и честный исполнитель всех подписанных условий. Это послужило поводом для юридических лиц не перепроверять информацию о контактном лице и подписывать все подготовленные документы, предположили в ведомстве.
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"Департамент транспорта совместно со Службой безопасности Московского метрополитена проводит работу по сбору всей информации для дальнейшей ее передачи в правоохранительные органы", - добавили в дептрансе.
Как сообщил РИА Новости источник, близкий к московским властям, в правоохранительные органы направлено заявление, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.