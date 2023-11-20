https://ria.ru/20231120/moshennichestvo-1910665021.html

Дептранс Москвы предупредил о новой схеме мошенничества

Дептранс Москвы предупредил о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 20.11.2023

Дептранс Москвы предупредил о новой схеме мошенничества

Департамент транспорта Москвы предостерег от взаимодействия с мошенниками, которые, представляясь работниками метро, приглашают принять участие в закупке... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:57

2023-11-20T19:57

2023-11-20T19:58

москва

московский метрополитен

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предостерег от взаимодействия с мошенниками, которые, представляясь работниками метро, приглашают принять участие в закупке товаров и склоняют подписать документы якобы с московским метрополитеном, сообщается в Telegram-канале ведомства. "За последние несколько месяцев участились мошеннические схемы по подписанию "поддельных" документов якобы с Московском метрополитеном. Мошенники представляются работниками "Отдела закупок" метро и приглашают принять участие в закупке товаров с отсрочкой платежа. Для убедительности неизвестные лица используют в названии электронной почты слово metro. С них злоумышленники направляют для рассмотрения документы с подписью начальника метрополитена и печатью", - говорится в сообщении. В дептрансе отметили, что московский метрополитен обладает положительной репутацией на рынке как гарантированный плательщик и честный исполнитель всех подписанных условий. Это послужило поводом для юридических лиц не перепроверять информацию о контактном лице и подписывать все подготовленные документы, предположили в ведомстве. "Департамент транспорта совместно со Службой безопасности Московского метрополитена проводит работу по сбору всей информации для дальнейшей ее передачи в правоохранительные органы", - добавили в дептрансе.Как сообщил РИА Новости источник, близкий к московским властям, в правоохранительные органы направлено заявление, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

https://ria.ru/20231027/moshennichestvo-1905585613.html

https://ria.ru/20231018/moshenniki-1903483946.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московский метрополитен, департамент транспорта г. москвы