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Дептранс Москвы предупредил о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 20.11.2023
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19:57 20.11.2023 (обновлено: 19:58 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/moshennichestvo-1910665021.html
Дептранс Москвы предупредил о новой схеме мошенничества
Дептранс Москвы предупредил о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 20.11.2023
Дептранс Москвы предупредил о новой схеме мошенничества
Департамент транспорта Москвы предостерег от взаимодействия с мошенниками, которые, представляясь работниками метро, приглашают принять участие в закупке... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:57
2023-11-20T19:58
москва
московский метрополитен
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предостерег от взаимодействия с мошенниками, которые, представляясь работниками метро, приглашают принять участие в закупке товаров и склоняют подписать документы якобы с московским метрополитеном, сообщается в Telegram-канале ведомства. "За последние несколько месяцев участились мошеннические схемы по подписанию "поддельных" документов якобы с Московском метрополитеном. Мошенники представляются работниками "Отдела закупок" метро и приглашают принять участие в закупке товаров с отсрочкой платежа. Для убедительности неизвестные лица используют в названии электронной почты слово metro. С них злоумышленники направляют для рассмотрения документы с подписью начальника метрополитена и печатью", - говорится в сообщении. В дептрансе отметили, что московский метрополитен обладает положительной репутацией на рынке как гарантированный плательщик и честный исполнитель всех подписанных условий. Это послужило поводом для юридических лиц не перепроверять информацию о контактном лице и подписывать все подготовленные документы, предположили в ведомстве. "Департамент транспорта совместно со Службой безопасности Московского метрополитена проводит работу по сбору всей информации для дальнейшей ее передачи в правоохранительные органы", - добавили в дептрансе.Как сообщил РИА Новости источник, близкий к московским властям, в правоохранительные органы направлено заявление, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
https://ria.ru/20231027/moshennichestvo-1905585613.html
https://ria.ru/20231018/moshenniki-1903483946.html
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москва, московский метрополитен, департамент транспорта г. москвы
Москва, Московский метрополитен, Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс Москвы предупредил о новой схеме мошенничества

Дептранс Москвы предостерег от мошенников, представляющихся сотрудниками метро

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предостерег от взаимодействия с мошенниками, которые, представляясь работниками метро, приглашают принять участие в закупке товаров и склоняют подписать документы якобы с московским метрополитеном, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"За последние несколько месяцев участились мошеннические схемы по подписанию "поддельных" документов якобы с Московском метрополитеном. Мошенники представляются работниками "Отдела закупок" метро и приглашают принять участие в закупке товаров с отсрочкой платежа. Для убедительности неизвестные лица используют в названии электронной почты слово metro. С них злоумышленники направляют для рассмотрения документы с подписью начальника метрополитена и печатью", - говорится в сообщении.
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В дептрансе отметили, что московский метрополитен обладает положительной репутацией на рынке как гарантированный плательщик и честный исполнитель всех подписанных условий. Это послужило поводом для юридических лиц не перепроверять информацию о контактном лице и подписывать все подготовленные документы, предположили в ведомстве.
«
"Департамент транспорта совместно со Службой безопасности Московского метрополитена проводит работу по сбору всей информации для дальнейшей ее передачи в правоохранительные органы", - добавили в дептрансе.
Как сообщил РИА Новости источник, близкий к московским властям, в правоохранительные органы направлено заявление, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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МоскваМосковский метрополитенДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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