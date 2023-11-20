https://ria.ru/20231120/moldaviya-1910574870.html

Шор допустил создание движения против власти в Молдавии

Шор допустил создание движения против власти в Молдавии - РИА Новости, 20.11.2023

Шор допустил создание движения против власти в Молдавии

Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, комментируя в Telegram-канале прошедшие в стране местные выборы, не исключил, что придется создать движение... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:43

2023-11-20T14:43

2023-11-20T14:43

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КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, комментируя в Telegram-канале прошедшие в стране местные выборы, не исключил, что придется создать движение против власти. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. При этом с выборов были сняты все кандидаты от партии "Шанс", которая входит в политический блок с движением "Альтернативная сила спасения Молдавии". Обе политсилы заручились поддержкой Шора, чью партию власти страны объявили неконституционной. "С завтрашнего дня мы начнем новую эру подготовки к выборам. Это будет новая политика, совершенно другой план действий… Не исключаю, что нам придется заново создать протестное движение, но не протестное движение, где нам полиция будет указывать, где нам стоять. Если надо будет, мы придем, мы заблокируем площадь, мы будем стоять там пять дней, семь дней", - сказал Шор в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, отметив, что остался ровно год до президентских выборов. По его мнению, впервые за 30 лет у людей украли основу демократии – право выбора, а в дни голосования состоялось не что иное, как "назначение" мэров, подконтрольных правящей партии "Действие и солидарность". "С выборов была снята партия, которая имела как минимум одну треть поддержки всего населения Молдовы. А также десятки, сотни, тысячи независимых кандидатов. Люди действительно верили, что эти выборы дадут им шанс на красивую и новую жизнь. Но криминальный режим Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) дал жесткую оплеуху всем гражданам", – отметил он. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231120/nokaut-1910559383.html

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в мире, молдавия, илан шор, майя санду