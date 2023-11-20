https://ria.ru/20231120/mkb_fakel-1910659157.html
Сотрудников МКБ "Факел" в Химках наградили за вклад в развитие предприятия
Сотрудников МКБ "Факел" в Химках наградили за вклад в развитие предприятия - РИА Новости, 20.11.2023
Сотрудников МКБ "Факел" в Химках наградили за вклад в развитие предприятия
Машиностроительное конструкторское бюро (МКБ) "Факел" в понедельник отметило 70-летие со дня основания; в рамках торжеств выдающиеся сотрудники бюро получили... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:17
2023-11-20T19:17
2023-11-20T19:17
химки
факел (конструкторское бюро)
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Машиностроительное конструкторское бюро (МКБ) "Факел" в понедельник отметило 70-летие со дня основания; в рамках торжеств выдающиеся сотрудники бюро получили награды за вклад в развитие предприятия, сообщает пресс-служба городского круга Химки. "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени академика П. Д. Грушина - это одно из крупнейших предприятий Химок. Поздравляю трудовой коллектив с этим знаменательным юбилеем! "Факел" по праву называют первопроходцем отечественного ракетостроения. За 70 лет здесь разработали свыше 50 типов зенитных ракет и их модификаций для систем ПВО", - цитирует пресс-служба главу муниципалитета Дмитрия Волошина. За 70 лет деятельности в МКБ "Факел" разработали свыше 50 типов зенитных ракет и их модификаций, которые приняты на вооружение более чем в 60 странах мира. "Мы придали новый импульс развитию предприятия. За последние пять лет были завершены государственные испытания по пяти изобретениям. Хочу поблагодарить всех сотрудников за работу, терпение, трудовую доблесть и верность предприятию", – рассказал директор бюро Виктор Доронин, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231113/obrazovatelnye_obekty-1909186754.html
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химки, факел (конструкторское бюро)
Химки, Факел (конструкторское бюро)
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Машиностроительное конструкторское бюро (МКБ) "Факел" в понедельник отметило 70-летие со дня основания; в рамках торжеств выдающиеся сотрудники бюро получили награды за вклад в развитие предприятия, сообщает пресс-служба городского круга Химки.
"Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени академика П. Д. Грушина - это одно из крупнейших предприятий Химок
. Поздравляю трудовой коллектив с этим знаменательным юбилеем! "Факел" по праву называют первопроходцем отечественного ракетостроения. За 70 лет здесь разработали свыше 50 типов зенитных ракет и их модификаций для систем ПВО", - цитирует пресс-служба главу муниципалитета Дмитрия Волошина.
За 70 лет деятельности в МКБ "Факел"
разработали свыше 50 типов зенитных ракет и их модификаций, которые приняты на вооружение более чем в 60 странах мира.
"Мы придали новый импульс развитию предприятия. За последние пять лет были завершены государственные испытания по пяти изобретениям. Хочу поблагодарить всех сотрудников за работу, терпение, трудовую доблесть и верность предприятию", – рассказал директор бюро Виктор Доронин, слова которого приводятся в сообщении.
Глава Химок рассказал о модернизации и строительстве объектов образования