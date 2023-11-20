https://ria.ru/20231120/mkb_fakel-1910659157.html

Сотрудников МКБ "Факел" в Химках наградили за вклад в развитие предприятия

Сотрудников МКБ "Факел" в Химках наградили за вклад в развитие предприятия - РИА Новости, 20.11.2023

Сотрудников МКБ "Факел" в Химках наградили за вклад в развитие предприятия

Машиностроительное конструкторское бюро (МКБ) "Факел" в понедельник отметило 70-летие со дня основания; в рамках торжеств выдающиеся сотрудники бюро получили... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:17

2023-11-20T19:17

2023-11-20T19:17

химки

факел (конструкторское бюро)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910657572_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_0db33dd790af553b5ea0001484de7b96.jpg

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Машиностроительное конструкторское бюро (МКБ) "Факел" в понедельник отметило 70-летие со дня основания; в рамках торжеств выдающиеся сотрудники бюро получили награды за вклад в развитие предприятия, сообщает пресс-служба городского круга Химки. "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени академика П. Д. Грушина - это одно из крупнейших предприятий Химок. Поздравляю трудовой коллектив с этим знаменательным юбилеем! "Факел" по праву называют первопроходцем отечественного ракетостроения. За 70 лет здесь разработали свыше 50 типов зенитных ракет и их модификаций для систем ПВО", - цитирует пресс-служба главу муниципалитета Дмитрия Волошина. За 70 лет деятельности в МКБ "Факел" разработали свыше 50 типов зенитных ракет и их модификаций, которые приняты на вооружение более чем в 60 странах мира. "Мы придали новый импульс развитию предприятия. За последние пять лет были завершены государственные испытания по пяти изобретениям. Хочу поблагодарить всех сотрудников за работу, терпение, трудовую доблесть и верность предприятию", – рассказал директор бюро Виктор Доронин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231113/obrazovatelnye_obekty-1909186754.html

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки, факел (конструкторское бюро)