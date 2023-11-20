https://ria.ru/20231120/missiya-1910554178.html

Ереван и ЕС подписали соглашение о статусе миссии союза в Армении

Ереван и ЕС подписали соглашение о статусе миссии союза в Армении - РИА Новости, 20.11.2023

Ереван и ЕС подписали соглашение о статусе миссии союза в Армении

Армения и Евросоюз подписали соглашение о статусе миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, передает в понедельник госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:30

2023-11-20T13:30

2023-11-20T13:30

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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Армения и Евросоюз подписали соглашение о статусе миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, передает в понедельник госагентство "Арменпресс". "Между Республикой Армения и Европейским Союзом подписано оглашение о статусе миссии Евросоюза в Армении. Соглашение в МИД Армении подписали заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян и глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос", - говорится в сообщении. Уточняется, что соглашение регулирует юридические вопросы пребывания европейских наблюдателей в Армении. По словам посла ЕС Василиса Марагоса, содержание миссии останется прежним, и наблюдатели продолжат наблюдение. "Мы верим, что это укрепит безопасность людей, мы также способствуем укреплению доверия в регионе. ЕС привержен установлению мира в регионе, и это один из инструментов, которыми мы располагаем в Армении", - сказал Марагос. Он напомнил, что несколько дней назад министры иностранных дел Евросоюза одобрили предложение о расширении миссии наблюдателей ЕС в Армении. "Мы готовы двигаться вперед и еще больше усилить присутствие миссии в стране, чтобы способствовать стабильности, осуществлять мониторинг армянской стороны границы и видеть, что делается", - сказал Марагос. По мнению замглавы МИД Армении, соглашение о статусе миссии ЕС должно способствовать более эффективному осуществлению ее деятельности. "Речь идет о создании доступных условий для наблюдателей, начиная от здравоохранения и заканчивая техническими вопросами. Это соответствует полномочиям, которыми обладают дипломаты в каждой стране", - уточнил замминистра. Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Изначально общее количество гражданского персонала миссии составляло около 100 человек, включая порядка 50 невооруженных наблюдателей. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20231116/es-1909756905.html

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