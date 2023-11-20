https://ria.ru/20231120/minprirody-1910543026.html

Задержан замглавы департамента Минприроды

Задержан замглавы департамента Минприроды - РИА Новости, 20.11.2023

Задержан замглавы департамента Минприроды

Силовики задержали замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Алексея Яковлева,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:43

2023-11-20T12:43

2023-11-20T14:26

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

происшествия

челябинская область

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Силовики задержали замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Алексея Яковлева, сообщило ведомство в Telegram-канале."Задержан заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев", — говорится в публикации.В министерстве уточнили, что "оперативные мероприятия" связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай". Детали пока не раскрываются.Яковлев начал работать в Минприроды в январе 2021 года. С 2010-го он занимал должность директора нацпарка "Таганай" в Челябинской области.

https://ria.ru/20230925/arest-1898558044.html

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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия, челябинская область