В Бразилии призвали нового главу Аргентины извиниться перед Лулой да Силвой
Бразильский министр призвал Хавьера Милей извиниться перед Лулой да Силвой
© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Новый президент Аргентины Хавьер Милей должен извиниться перед лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой за оскорбительные высказывания в его адрес, считает министр, руководитель управления общественных связей Бразилии Паулу Пимента.
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"Я бы связался с ним только после того, как он извинился бы передо мной. Он неоправданно оскорбил президента Лулу. Ему как избранному президенту следует позвонить и извиниться. После того, как это произойдет, я бы подумал о возможности поговорить", - заявил Пимента журналистам. Его слова приводит издание Valor Económico.
В воскресенье на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей, его победу признал оппонент Серхио Масса.
Милей заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией. Политик мотивировал это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. При этом Милей не раз критиковал лично Лулу да Силву, называя его "коррупционером".
Сам Лула да Силва накануне пожелал удачи новому лидеру Аргентины Милею, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с Бразилиа.