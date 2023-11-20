https://ria.ru/20231120/ministr-1910649595.html

В Бразилии призвали нового главу Аргентины извиниться перед Лулой да Силвой

В Бразилии призвали нового главу Аргентины извиниться перед Лулой да Силвой - РИА Новости, 20.11.2023

В Бразилии призвали нового главу Аргентины извиниться перед Лулой да Силвой

Новый президент Аргентины Хавьер Милей должен извиниться перед лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой за оскорбительные высказывания в его адрес,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:41

2023-11-20T18:41

2023-11-20T18:41

в мире

хавьер милей

бразилия

аргентина

сша

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910507473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9de33ec519a8db7b05f1916010602197.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Новый президент Аргентины Хавьер Милей должен извиниться перед лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой за оскорбительные высказывания в его адрес, считает министр, руководитель управления общественных связей Бразилии Паулу Пимента. "Я бы связался с ним только после того, как он извинился бы передо мной. Он неоправданно оскорбил президента Лулу. Ему как избранному президенту следует позвонить и извиниться. После того, как это произойдет, я бы подумал о возможности поговорить", - заявил Пимента журналистам. Его слова приводит издание Valor Económico. В воскресенье на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей, его победу признал оппонент Серхио Масса. Милей заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией. Политик мотивировал это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. При этом Милей не раз критиковал лично Лулу да Силву, называя его "коррупционером". Сам Лула да Силва накануне пожелал удачи новому лидеру Аргентины Милею, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с Бразилиа.

https://ria.ru/20231120/braziliya-1910476004.html

https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html

бразилия

аргентина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хавьер милей, бразилия, аргентина, сша, луис инасиу лула да силва