https://ria.ru/20231120/miley-1910597612.html

Избранный президент Аргентины собирается посетить США и Израиль

Избранный президент Аргентины собирается посетить США и Израиль - РИА Новости, 20.11.2023

Избранный президент Аргентины собирается посетить США и Израиль

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что до вступления в должность собирается посетить США и Израиль. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:59

2023-11-20T15:59

2023-11-20T16:10

хавьер милей

в мире

аргентина

сша

израиль

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что до вступления в должность собирается посетить США и Израиль."Моя первая поездка будет в США... а после этого я отправлюсь в Израиль... И все это до того, как я приступлю к работе", - сказал Милей в эфире радио Mitre.В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря.

https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html

аргентина

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хавьер милей, в мире, аргентина, сша, израиль