https://ria.ru/20231120/miley-1910597612.html
Избранный президент Аргентины собирается посетить США и Израиль
Избранный президент Аргентины собирается посетить США и Израиль - РИА Новости, 20.11.2023
Избранный президент Аргентины собирается посетить США и Израиль
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что до вступления в должность собирается посетить США и Израиль. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:59
2023-11-20T15:59
2023-11-20T16:10
хавьер милей
в мире
аргентина
сша
израиль
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что до вступления в должность собирается посетить США и Израиль."Моя первая поездка будет в США... а после этого я отправлюсь в Израиль... И все это до того, как я приступлю к работе", - сказал Милей в эфире радио Mitre.В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хавьер милей, в мире, аргентина, сша, израиль
Хавьер Милей, В мире, Аргентина, США, Израиль
Избранный президент Аргентины собирается посетить США и Израиль
Милей хочет посетить США и Израиль до вступления в должность главы Аргентины