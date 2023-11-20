https://ria.ru/20231120/miley-1910585823.html
В ЕС рассчитывают сотрудничать с новым президентом Аргентины
В ЕС рассчитывают сотрудничать с новым президентом Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023
В ЕС рассчитывают сотрудничать с новым президентом Аргентины
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах Аргентины и выразил надежду на... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:23
2023-11-20T15:23
2023-11-20T15:23
в мире
аргентина
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах Аргентины и выразил надежду на продолжение сотрудничества союза и Аргентины. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Во внешней политике он намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. "За последние десятилетия ЕС и Аргентина построили тесные, конструктивные и масштабные отношения, основанные на общих ценностях… Новое правительство Аргентины… может рассчитывать на дальнейшее укрепление нашего партнерства… Аргентина является важным глобальным игроком, и ЕС надеется на сотрудничество с новым руководством для решения глобальных проблем", - говорится в распространенном заявлении Борреля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, евросоюз, жозеп боррель
В мире, Аргентина, Евросоюз, Жозеп Боррель
В ЕС рассчитывают сотрудничать с новым президентом Аргентины
Боррель: ЕС надеется на сотрудничество с Милеем для решения глобальных проблем
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах Аргентины и выразил надежду на продолжение сотрудничества союза и Аргентины.
В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей
. Во внешней политике он намерен ориентироваться на сотрудничество с США
и Израилем
, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем
и Бразилией
, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
"За последние десятилетия ЕС и Аргентина построили тесные, конструктивные и масштабные отношения, основанные на общих ценностях… Новое правительство Аргентины… может рассчитывать на дальнейшее укрепление нашего партнерства… Аргентина является важным глобальным игроком, и ЕС надеется на сотрудничество с новым руководством для решения глобальных проблем", - говорится в распространенном заявлении Борреля.
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