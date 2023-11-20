https://ria.ru/20231120/miley-1910585823.html

В ЕС рассчитывают сотрудничать с новым президентом Аргентины

В ЕС рассчитывают сотрудничать с новым президентом Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023

В ЕС рассчитывают сотрудничать с новым президентом Аргентины

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах Аргентины и выразил надежду на... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:23

2023-11-20T15:23

2023-11-20T15:23

в мире

аргентина

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах Аргентины и выразил надежду на продолжение сотрудничества союза и Аргентины. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Во внешней политике он намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. "За последние десятилетия ЕС и Аргентина построили тесные, конструктивные и масштабные отношения, основанные на общих ценностях… Новое правительство Аргентины… может рассчитывать на дальнейшее укрепление нашего партнерства… Аргентина является важным глобальным игроком, и ЕС надеется на сотрудничество с новым руководством для решения глобальных проблем", - говорится в распространенном заявлении Борреля.

https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html

аргентина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, аргентина, евросоюз, жозеп боррель