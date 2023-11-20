https://ria.ru/20231120/memorandum-1910667037.html

Алтайский край и "Роснефть" подписали меморандум о развитии автотуризма

Алтайский край и "Роснефть" подписали меморандум о развитии автотуризма - РИА Новости, 20.11.2023

Алтайский край и "Роснефть" подписали меморандум о развитии автотуризма

Алтайский край и компания "Роснефть" подписали меморандум о совместном развитии автотуризма на территории региона, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T20:03

2023-11-20T20:03

2023-11-20T20:08

алтайский край

выставка-форум "россия"

экономика

алтайский край

роснефть

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БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Алтайский край и компания "Роснефть" подписали меморандум о совместном развитии автотуризма на территории региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и "Роснефть" в рамках международной выставки-форума "Россия" подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Алтайского края, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС "Роснефть"", - говорится в сообщении. Управление и компания намерены содействовать формированию туристических маршрутов на территории региона. Стороны также договорились о совместных мероприятиях, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов в Алтайском крае, в том числе на объектах придорожного сервиса. "Компания активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и уже реализует ряд региональных проектов, направленных на популяризацию автотуризма в субъектах присутствия", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231117/altay-1909994662.html

https://ria.ru/20231108/med-1908125415.html

алтайский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

выставка-форум "россия", экономика, алтайский край, роснефть