Алтайский край и "Роснефть" подписали меморандум о развитии автотуризма
Алтайский край и Роснефть подписали меморандум о совместном развитии автотуризма
© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкТуристы едут на автомобиле по федеральной трассе Р256 "Чуйский тракт" в республике Алтай
Туристы едут на автомобиле по федеральной трассе Р256 "Чуйский тракт" в республике Алтай. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Алтайский край и компания "Роснефть" подписали меморандум о совместном развитии автотуризма на территории региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и "Роснефть" в рамках международной выставки-форума "Россия" подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Алтайского края, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС "Роснефть"", - говорится в сообщении.
Управление и компания намерены содействовать формированию туристических маршрутов на территории региона.
Стороны также договорились о совместных мероприятиях, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов в Алтайском крае, в том числе на объектах придорожного сервиса.
«
"Компания активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и уже реализует ряд региональных проектов, направленных на популяризацию автотуризма в субъектах присутствия", - отмечает пресс-служба.