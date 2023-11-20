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Алтайский край и "Роснефть" подписали меморандум о развитии автотуризма - РИА Новости, 20.11.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
20:03 20.11.2023 (обновлено: 20:08 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/memorandum-1910667037.html
Алтайский край и "Роснефть" подписали меморандум о развитии автотуризма
Алтайский край и "Роснефть" подписали меморандум о развитии автотуризма - РИА Новости, 20.11.2023
Алтайский край и "Роснефть" подписали меморандум о развитии автотуризма
Алтайский край и компания "Роснефть" подписали меморандум о совместном развитии автотуризма на территории региона, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:03
2023-11-20T20:08
алтайский край
выставка-форум "россия"
экономика
алтайский край
роснефть
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БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Алтайский край и компания "Роснефть" подписали меморандум о совместном развитии автотуризма на территории региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и "Роснефть" в рамках международной выставки-форума "Россия" подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Алтайского края, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС "Роснефть"", - говорится в сообщении. Управление и компания намерены содействовать формированию туристических маршрутов на территории региона. Стороны также договорились о совместных мероприятиях, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов в Алтайском крае, в том числе на объектах придорожного сервиса. "Компания активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и уже реализует ряд региональных проектов, направленных на популяризацию автотуризма в субъектах присутствия", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20231117/altay-1909994662.html
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выставка-форум "россия", экономика, алтайский край, роснефть
Алтайский край, Выставка-форум "Россия", Экономика, Алтайский край, Роснефть
Алтайский край и "Роснефть" подписали меморандум о развитии автотуризма

Алтайский край и Роснефть подписали меморандум о совместном развитии автотуризма

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкТуристы едут на автомобиле по федеральной трассе Р256 "Чуйский тракт" в республике Алтай
Туристы едут на автомобиле по федеральной трассе Р256 Чуйский тракт в республике Алтай - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Туристы едут на автомобиле по федеральной трассе Р256 "Чуйский тракт" в республике Алтай. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Алтайский край и компания "Роснефть" подписали меморандум о совместном развитии автотуризма на территории региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и "Роснефть" в рамках международной выставки-форума "Россия" подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Алтайского края, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС "Роснефть"", - говорится в сообщении.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Глава Алтайского края провел презентацию региона на выставке "Россия"
17 ноября, 06:40
Управление и компания намерены содействовать формированию туристических маршрутов на территории региона.
Стороны также договорились о совместных мероприятиях, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов в Алтайском крае, в том числе на объектах придорожного сервиса.
«
"Компания активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и уже реализует ряд региональных проектов, направленных на популяризацию автотуризма в субъектах присутствия", - отмечает пресс-служба.
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Алтайский крайВыставка-форум "Россия"ЭкономикаАлтайский крайРоснефть
 
 
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