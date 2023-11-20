В медучреждения Подмосковья пришли более 2,1 тысячи специалистов
Более 2,1 тысячи специалистов устроились в медучреждения Подмосковья в 2023 году
© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Свыше 2,1 тысячи специалистов сферы здравоохранения устроились на работу в медучреждения Подмосковья в 2023 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
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"В середине года отток кадров в регионе был больше чем приток, но сейчас баланс положительный – плюс 121 медработник. В 2023 году привлекли свыше 2,1 тысячи специалистов, больше всего в Одинцово, Мытищи и Красногорск (население более 200 тысяч человек), Егорьевск, Жуковский и Истру (от 100 до 200 тысяч), а также во Фрязино, Волоколамский горокруг и Дубну (около 100 тысяч), - отметили в пресс-службе.
По словам первого зампред правительства региона Светланы Стригунковой, среди наиболее дефицитных специальностей в области – участковые терапевты и педиатры, неврологи, офтальмологи и травматологи. Однако заметно удалось сократить потребность во врачах ультразвуковой диагностики, в кардиологах – 35 врачей пришли в этом году в наши учреждения. Значительно улучшили свои позиции Егорьевск, Дубна и Электрогорск, где произошёл достаточно большой прирост по укомплектованности.
"Дополнительно хочу сказать, что мы продолжаем большую работу по модернизации как первичного звена, так и стационаров. В этом году мы сдаем ряд поликлиник. Они выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с другим потенциалом. И это, безусловно, привлекает в том числе квалифицированные профессиональные кадры", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.