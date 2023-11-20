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В медучреждения Подмосковья пришли более 2,1 тысячи специалистов - РИА Новости, 20.11.2023
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Новости Подмосковья
 
16:41 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/medrabotniki-1910614935.html
В медучреждения Подмосковья пришли более 2,1 тысячи специалистов
В медучреждения Подмосковья пришли более 2,1 тысячи специалистов - РИА Новости, 20.11.2023
В медучреждения Подмосковья пришли более 2,1 тысячи специалистов
Свыше 2,1 тысячи специалистов сферы здравоохранения устроились на работу в медучреждения Подмосковья в 2023 году, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:41
2023-11-20T16:41
новости подмосковья
общество
здоровье - общество
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егорьевск
дубна
светлана стригункова
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Свыше 2,1 тысячи специалистов сферы здравоохранения устроились на работу в медучреждения Подмосковья в 2023 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В середине года отток кадров в регионе был больше чем приток, но сейчас баланс положительный – плюс 121 медработник. В 2023 году привлекли свыше 2,1 тысячи специалистов, больше всего в Одинцово, Мытищи и Красногорск (население более 200 тысяч человек), Егорьевск, Жуковский и Истру (от 100 до 200 тысяч), а также во Фрязино, Волоколамский горокруг и Дубну (около 100 тысяч), - отметили в пресс-службе. По словам первого зампред правительства региона Светланы Стригунковой, среди наиболее дефицитных специальностей в области – участковые терапевты и педиатры, неврологи, офтальмологи и травматологи. Однако заметно удалось сократить потребность во врачах ультразвуковой диагностики, в кардиологах – 35 врачей пришли в этом году в наши учреждения. Значительно улучшили свои позиции Егорьевск, Дубна и Электрогорск, где произошёл достаточно большой прирост по укомплектованности. "Дополнительно хочу сказать, что мы продолжаем большую работу по модернизации как первичного звена, так и стационаров. В этом году мы сдаем ряд поликлиник. Они выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с другим потенциалом. И это, безусловно, привлекает в том числе квалифицированные профессиональные кадры", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), егорьевск, дубна, светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Дубна, Светлана Стригункова , Андрей Воробьев
В медучреждения Подмосковья пришли более 2,1 тысячи специалистов

Более 2,1 тысячи специалистов устроились в медучреждения Подмосковья в 2023 году

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Свыше 2,1 тысячи специалистов сферы здравоохранения устроились на работу в медучреждения Подмосковья в 2023 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«
"В середине года отток кадров в регионе был больше чем приток, но сейчас баланс положительный – плюс 121 медработник. В 2023 году привлекли свыше 2,1 тысячи специалистов, больше всего в Одинцово, Мытищи и Красногорск (население более 200 тысяч человек), Егорьевск, Жуковский и Истру (от 100 до 200 тысяч), а также во Фрязино, Волоколамский горокруг и Дубну (около 100 тысяч), - отметили в пресс-службе.
По словам первого зампред правительства региона Светланы Стригунковой, среди наиболее дефицитных специальностей в области – участковые терапевты и педиатры, неврологи, офтальмологи и травматологи. Однако заметно удалось сократить потребность во врачах ультразвуковой диагностики, в кардиологах – 35 врачей пришли в этом году в наши учреждения. Значительно улучшили свои позиции Егорьевск, Дубна и Электрогорск, где произошёл достаточно большой прирост по укомплектованности.
"Дополнительно хочу сказать, что мы продолжаем большую работу по модернизации как первичного звена, так и стационаров. В этом году мы сдаем ряд поликлиник. Они выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с другим потенциалом. И это, безусловно, привлекает в том числе квалифицированные профессиональные кадры", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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Новости ПодмосковьяОбществоЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскДубнаСветлана СтригунковаАндрей Воробьев
 
 
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