https://ria.ru/20231120/medrabotniki-1910614935.html

В медучреждения Подмосковья пришли более 2,1 тысячи специалистов

В медучреждения Подмосковья пришли более 2,1 тысячи специалистов - РИА Новости, 20.11.2023

В медучреждения Подмосковья пришли более 2,1 тысячи специалистов

Свыше 2,1 тысячи специалистов сферы здравоохранения устроились на работу в медучреждения Подмосковья в 2023 году, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:41

2023-11-20T16:41

2023-11-20T16:41

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Свыше 2,1 тысячи специалистов сферы здравоохранения устроились на работу в медучреждения Подмосковья в 2023 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В середине года отток кадров в регионе был больше чем приток, но сейчас баланс положительный – плюс 121 медработник. В 2023 году привлекли свыше 2,1 тысячи специалистов, больше всего в Одинцово, Мытищи и Красногорск (население более 200 тысяч человек), Егорьевск, Жуковский и Истру (от 100 до 200 тысяч), а также во Фрязино, Волоколамский горокруг и Дубну (около 100 тысяч), - отметили в пресс-службе. По словам первого зампред правительства региона Светланы Стригунковой, среди наиболее дефицитных специальностей в области – участковые терапевты и педиатры, неврологи, офтальмологи и травматологи. Однако заметно удалось сократить потребность во врачах ультразвуковой диагностики, в кардиологах – 35 врачей пришли в этом году в наши учреждения. Значительно улучшили свои позиции Егорьевск, Дубна и Электрогорск, где произошёл достаточно большой прирост по укомплектованности. "Дополнительно хочу сказать, что мы продолжаем большую работу по модернизации как первичного звена, так и стационаров. В этом году мы сдаем ряд поликлиник. Они выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с другим потенциалом. И это, безусловно, привлекает в том числе квалифицированные профессиональные кадры", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908740774.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

дубна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), егорьевск, дубна, светлана стригункова , андрей воробьев