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Липецкая область направит в зону спецоперации 23 машины - РИА Новости, 20.11.2023
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16:09 20.11.2023 (обновлено: 16:30 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/mashiny-1910604061.html
Липецкая область направит в зону спецоперации 23 машины
Липецкая область направит в зону спецоперации 23 машины - РИА Новости, 20.11.2023
Липецкая область направит в зону спецоперации 23 машины
Липецкая область направит бойцам в зону спецоперации 23 машины повышенной проходимости из автопарка государственных учреждений, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:09
2023-11-20T16:30
надежные люди
липецкая область
игорь артамонов
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РЯЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Липецкая область направит бойцам в зону спецоперации 23 машины повышенной проходимости из автопарка государственных учреждений, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Двадцать три автомобиля готовим к отправке нашим бойцам в зону СВО. Это транспорт из автопарка госучреждений. Сейчас техника в мастерских, готовим ее к транспортировке. Авто повышенной проходимости", - написал Артамонов. По его словам, три автомобиля ранее уже передали бойцам, которые сообщили, "что им этот транспорт очень кстати". По данным пресс-службы правительства Липецкой области, по поручению губернатора автопарк госучреждений оптимизируется. Всего из подведомственных учреждений вывели больше 200 автомобилей. Часть из них отправят военнослужащим, часть – на продажу. Вырученные средства будут направлены в бюджет региона.
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липецкая область, игорь артамонов
Надежные люди, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкая область направит в зону спецоперации 23 машины

Липецкая область направит в зону СВО 23 машины из автопарка госучреждений

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиАвтомобили для бойцов СВО от Липецкой области
Автомобили для бойцов СВО от Липецкой области - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Автомобили для бойцов СВО от Липецкой области
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РЯЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Липецкая область направит бойцам в зону спецоперации 23 машины повышенной проходимости из автопарка государственных учреждений, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
"Двадцать три автомобиля готовим к отправке нашим бойцам в зону СВО. Это транспорт из автопарка госучреждений. Сейчас техника в мастерских, готовим ее к транспортировке. Авто повышенной проходимости", - написал Артамонов.
По его словам, три автомобиля ранее уже передали бойцам, которые сообщили, "что им этот транспорт очень кстати".
По данным пресс-службы правительства Липецкой области, по поручению губернатора автопарк госучреждений оптимизируется. Всего из подведомственных учреждений вывели больше 200 автомобилей. Часть из них отправят военнослужащим, часть – на продажу. Вырученные средства будут направлены в бюджет региона.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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Надежные людиЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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