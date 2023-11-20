https://ria.ru/20231120/mashiny-1910604061.html

Липецкая область направит в зону спецоперации 23 машины

Липецкая область направит в зону спецоперации 23 машины - РИА Новости, 20.11.2023

Липецкая область направит в зону спецоперации 23 машины

Липецкая область направит бойцам в зону спецоперации 23 машины повышенной проходимости из автопарка государственных учреждений, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:09

2023-11-20T16:09

2023-11-20T16:30

надежные люди

липецкая область

игорь артамонов

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РЯЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Липецкая область направит бойцам в зону спецоперации 23 машины повышенной проходимости из автопарка государственных учреждений, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Двадцать три автомобиля готовим к отправке нашим бойцам в зону СВО. Это транспорт из автопарка госучреждений. Сейчас техника в мастерских, готовим ее к транспортировке. Авто повышенной проходимости", - написал Артамонов. По его словам, три автомобиля ранее уже передали бойцам, которые сообщили, "что им этот транспорт очень кстати". По данным пресс-службы правительства Липецкой области, по поручению губернатора автопарк госучреждений оптимизируется. Всего из подведомственных учреждений вывели больше 200 автомобилей. Часть из них отправят военнослужащим, часть – на продажу. Вырученные средства будут направлены в бюджет региона.

https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910561261.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, игорь артамонов