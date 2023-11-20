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Певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 20.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:16 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/maksakova-1910503795.html
Певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента
Певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 20.11.2023
Певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента
Пресненский суд Москвы рассмотрит второй по счету протокол в отношении оперной певицы Марии Максаковой* за отсутствие плашки иностранного агента в постах в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:16
2023-11-20T10:16
культура
мария максакова
украина
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы рассмотрит второй по счету протокол в отношении оперной певицы Марии Максаковой* за отсутствие плашки иностранного агента в постах в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении по статье 19.34, части 4 КоАП РФ в отношении Максаковой-Игенбергс* М.П. Дата судебного заседания не назначена", - сказала собеседница агентства. Девятого ноября суд уже оштрафовал Максакову* по этой же статье на 50 тысяч рублей. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20231117/inoagent-1910033690.html
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мария максакова, украина
Культура, Мария Максакова, Украина
Певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента

Оперной певице Максаковой грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОперная певица Мария Максакова*
Оперная певица Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Оперная певица Мария Максакова*. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы рассмотрит второй по счету протокол в отношении оперной певицы Марии Максаковой* за отсутствие плашки иностранного агента в постах в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении по статье 19.34, части 4 КоАП РФ в отношении Максаковой-Игенбергс* М.П. Дата судебного заседания не назначена", - сказала собеседница агентства.
Девятого ноября суд уже оштрафовал Максакову* по этой же статье на 50 тысяч рублей.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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